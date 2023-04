CP espera reabrir os bares dos comboios antes do fim de Abril

A CP anunciou nesta segunda-feira que “procedeu à resolução do contrato para a prestação de serviços de exploração de cafetaria e bar a bordo dos comboios Alfa Pendular e Intercidades que detinha com a empresa Apeadeiro 2020”, a qual deixou de pagar aos trabalhadores, ao Estado e aos fornecedores.

A transportadora pública anunciou ainda que “avançou hoje com uma consulta prévia, convidando várias entidades para apresentarem propostas, com o objectivo de celebrar um novo contrato”. Se tudo correr bem, a CP espera que, no prazo de duas a três semanas, o serviço de cafetaria e bar a bordo dos seus comboios “seja retomado e a situação laboral dos seus trabalhadores envolvidos seja regularizada”.

Tal como o PÚBLICO divulgou, a CP pretende que o novo concessionário pague os salários em atraso da Apeadeiro 2020 aos trabalhadores dos bares. Indirectamente, acabará por ser a CP a pagar essas dívidas, uma vez que tal vai onerar o contrato com o futuro concessionário.

O contrato com a Apeadeiro 2020 (propriedade de um funcionário da CP) vigorava de 1 de Agosto de 2021 a 31 de Julho deste ano. Os problemas com os pagamentos aos trabalhadores começaram em Fevereiro quando estes não receberam o salário de Janeiro e a empresa viu as suas contas serem arrestadas à ordem do tribunal devido a dívidas às Finanças e à Segurança Social.