Serviço de bar nos comboios em risco de parar

Os trabalhadores da Apeadeiro 2020 – empresa que detém a concessão do serviço de cafetaria nos comboios da CP e opera sob a marca Sabores em Linha – estiveram ontem, 1 de Fevereiro, em greve por não terem recebido o salário de Janeiro. A paralisação teve pouco impacto e afectou poucos comboios porque há a expectativa de a situação ser regularizada esta sexta-feira.

Carina Castro, do Sindicato de Hotelaria do Norte, diz que o dono da empresa, José Carlos Alegria, reuniu com os trabalhadores e lhes comunicou que estava sem dinheiro para pagar os salários porque as contas tinham sido arrestadas pelo tribunal devido a dívidas ao fisco. Mas que contava obter um empréstimo até sexta-feira para poder pagar ao pessoal.

A dirigente sindical tem dúvidas sobre a capacidade da empresa se endividar e teme pela situação dos 130 trabalhadores, que sofrem já bastante com os magros salários e com o impacto da inflação. Uma solução possível, diz, seria a CP, “que tem conhecimento do que se está a passar”, rescindir o contrato com este concessionário e abrir já um concurso público.

O PÚBLICO contactou José Carlos Alegria, mas este não quis prestar declarações, limitando-se a dizer que não confirma nem desmente a versão dos trabalhadores.

Também a CP não respondeu ao PÚBLICO sobre quais as medidas que a transportadora tenciona tomar para manter os comboios a circular com os bares abertos.

A concessão à Apeadeiro 2000 data de 1 de Agosto de 2021 e foi atribuída aquela empresa por 3,4 milhões de euros por ano durante dois anos. O serviço de bar e cafetaria nos comboios da CP é deficitário, pelo que a transportadora pública tem de pagar aos concessionários para o assegurar.

Esta concessão representou para a empresa uma poupança anual de 300 mil euros face ao concessionário anterior porque reduzia também a qualidade do serviço oferecido. Ainda assim, e de acordo com o testemunho de alguns funcionários ouvidos pelo PÚBLICO, a procura tem vindo a crescer de forma sustentável após a pandemia, até porque os preços praticados pela Apeadeiro 2020 são mais baratos do que os dos anteriores concessionários.