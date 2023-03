Trump entra na História dos Estados Unidos da América pela porta do tribunal

A acusação criminal contra o ex-Presidente, a primeira em 234 anos de independência, divide opiniões. Alguns opositores gostavam que a história se tivesse feito com o processo da invasão do Capitólio.

Donald John Trump tornou-se nesta quinta-feira no primeiro Presidente em 234 anos de história dos Estados Unidos a ser acusado criminalmente, mas o país está dividido sobre as marcas que este momento histórico deixará no país. Enquanto uns sublinham a vitória da separação de poderes, da independência do poder judicial, do Estado de direito e da ideia de que ninguém está acima da lei; outros temem que se inaugure com Trump a vulnerabilidade do cargo presidencial nos EUA.