UGT admite pedir a revisão do acordo de rendimentos para o sector privado

Aumento intercalar na função pública e inflação de 5,5% alteram pressupostos do acordo, argumenta a central sindical. Confederação do Comércio e Serviços diz que “faz sentido” antecipar avaliação.

A UGT admite accionar a cláusula de salvaguarda do Acordo de Médio Prazo de Melhoria dos Rendimentos, dos Salários e da Competitividade, assinado no ano passado com o Governo e com as quatro confederações patronais, e pedir a sua revisão antes de Outubro. Os aumentos intercalares anunciados para a função pública a partir de Abril e as estimativas mais recentes da inflação para 2023 são, na perspectiva da central sindical, razões suficientes para rever o acordo.