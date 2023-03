Jennifer Lopez posa (outra vez) nua. Cantora tem uma nova colecção de sapatos

“Sempre acreditei, especialmente no panorama da moda actual, que não há regras”, defende a actriz, a propósito do lançamento de uma colecção em nome próprio. Os sapatos estão à venda para Portugal.

Não é propriamente uma novidade. Jennifer Lopez (JLo) voltou a posar nua, mas, desta feita, para apresentar uma colecção de sapatos. A linha de sapatos em nome próprio foi lançada recentemente, em parceria com a loja multimarcas norte-americana Revolve. “Um bom sapato é muito poderoso, pode representar o estilo e a emoção de um coordenado inteiro”, defende a cantora de 53 anos, à revista In Style.

Há menos de um ano, a artista lançava um novo produto da marca JLo Beauty, um creme de corpo, que apresentou numa fotografia, para a qual posava nua. A actriz e cantora continua a empreender e agora apresenta uma linha de calçado. São 13 modelos de sapatos, todos de salto alto, entre os 173 e os 338 euros.

Não são discretos, nem para todos os gostos, mas são certamente o reflexo da personalidade de JLo. “Esta colecção abrange vários estilos e trabalhámos muito em detalhes especiais”, sublinha, acrescentando que quer que os fãs se sintam “confiantes e sensuais” a usar um par destes sapatos.

É que a mulher de Ben Affleck acredita que não há que sentir receio em apostar nas plumas ou nos cristais, mesmo que seja para ir trabalhar ou com calças de ganga. “Sempre acreditei, especialmente no panorama da moda actual, que não há regras”, assevera. Para as mais corajosas, há saltos com 15 centímetros, como os que a própria JLo usou nos Grammys.

A cantora e actriz tem falado abertamente sobre a idade, apelando à normalização do autocuidado, que pode passar até por escolher um par de sapatos especial. “Não é uma coisa egoísta. É uma coisa nutritiva. Se não pode cuidar de si próprio, certamente não pode cuidar de mais ninguém”, dizia à revista People, em Julho do ano passado.

Com as fotografias onde posa nua ou mesmo com uma colecção de sapatos, JLo procura transmitir que a idade, por mais avançada que seja, não importa. “A beleza não tem prazo de validade”, declara. E perante os comentários que normalmente ouve, como “estás com bom aspecto para 50 [anos]”, sugere, em alternativa, que se diga apenas: “Estás com bom aspecto.”

Jennifer Lopez diz estar “mais feliz do que nunca”, sobretudo depois de ter casado (duas vezes) com Ben Affleck. O casal, conhecido como Bennifer, tem feito as delícias dos fãs, que ansiavam por uma reconciliação há 20 anos.