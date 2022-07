Jennifer Lopez posa nua para anunciar creme de corpo

Com o novo produto da sua marca JLo Beauty, a cantora quer normalizar a importância de cuidar de si ”, explica em entrevista à revista People . E, quanto à idade, assinala que “a beleza não tem prazo de validade”.

Depois de ter casado com Ben Affleck a 16 de Junho, a cantora, que fez 53 anos neste domingo, posou nua para anunciar o lançamento de um novo creme de corpo da JLo Beauty, a sua marca de beleza. “Era importante para mim criar uma rotina de cuidados com a pele para o corpo”, escreveu, neste domingo, na rede social Instagram, assinalando que a gama começa com um produto pensado para o rabo.

“Já temos alguns produtos incríveis que visam estreitar e fortalecer o rosto, pelo que um produto para o corpo que abordasse essas mesmas questões era um próximo passo natural para nós”, explica Jennifer Lopez à revista People.

O produto JLo Body by JLo Beauty Firm + Flaunt Targeted Booty Balm visa hidratar e fortalecer o corpo enquanto reduz as marcas de estrias. A cantora garante que o novo creme “melhora realmente a aparência da pele”.

Aos 53 anos, a artista concretizou a ideia de fazer este produto depois de reparar que os clientes da marca procuravam “um tratamento direccionado” para o corpo, justifica. Acrescentando que esta é uma preocupação real de muitas mulheres, há muitas décadas, afinal, recorda-se da sua mãe e das dificuldades que tinha em lidar com a celulite. “Lembro-me de ela desejar que houvesse uma fórmula mágica que fizesse desaparecer” a celulite, mas, nota, “isso não existe”.

A beleza não tem idade

O principal objectivo, diz Jennifer Lopez, é “normalizar” o cuidar de si. “Não é uma coisa egoísta. É uma coisa nutritiva. Se não pode cuidar de si próprio, certamente não pode cuidar de mais ninguém”, continua. É dessa forma que acredita ser possível alguém ganhar mais confiança em si e explica que se sente mais confiante com as suas rotinas — dormir bem, fazer exercício, cuidar da pele e alimentar-se correctamente: “Quando estou fora do ritmo, não sou eu própria.”

A cantora procura transmitir que a idade, por mais avançada que seja, não importa. “A beleza não tem prazo de validade”, declara. E perante os comentários que normalmente ouve, como “estás com bom aspecto para 50 [anos]”, sugere, em alternativa, que se diga apenas: “Estás com bom aspecto.”

Jennifer Lopez está em Paris, com o marido Ben Affleck a passar a lua-de-mel e a festejar o 53.º aniversário. Numa reflexão sobre a altura da vida em que se encontra, mostra-se realizada: “Tenho a idade que tenho, mas sinto-me incrível e mais feliz do que nunca.”

