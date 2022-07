Jennifer Lopez e Ben Affleck casaram-se em Las Vegas

A cantora Jennifer Lopez e o actor Ben Affleck casaram-se em Las Vegas, avançam vários meios de comunicação social, depois de o casal de celebridades ter voltado a juntar-se quase 20 anos depois de se terem conhecido.

O par anunciou o seu casamento num boletim informativo da cantora, revelando que voou para a cidade do deserto do Nevada, para obter uma licença de casamento e se casar numa capela, no sábado, refere a revista People. “O amor é lindo. O amor é gentil. E acontece que o amor é paciente. Vinte anos de paciência. Exactamente o que queríamos”, escrever Jennifer Lopez.

O texto foi assinado pela “Sra. Jennifer Lynn Affleck”, aponta o Los Angeles Times, sublinhando a mudança de nome da artista que adoptou o apelido do actor. Jennifer Lopez publicou nas redes sociais uma fotografia em que está deitada e usa uma aliança de casamento.

A Reuters não conseguiu confirmar esta informação apesar de ter contactado um representante de Ben Affleck e de ninguém ter atendido o telefone agência de talentos Creative Artists Agency, que pertence a Jennifer Lopez. No entanto, confirma que foi obtida uma licença de casamento no nome da cantora, no condado de Clark, com data do último sábado, 16 de Julho.

Foi há um ano que Ben Affleck e Jennifer Lopez, uma dupla glamorosa amplamente conhecida como Bennifer, voltaram a juntar-se depois de quase 20 anos separados. Ficaram noivos em Abril passado. Em 2002, o actor ofereceu à cantora um anel de noivado com um diamante rosa de 6,1 quilates. No entanto, o casal acabaria por cancelar o casamento em 2003.