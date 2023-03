Coisas que acontecem aos 70

Escrevi a frase que titula este artigo, no motor de pesquisa do Google, na esperança de encontrar aqueles textos que vemos multiplicados, quando se trata de ter 35 ou 45 anos, com dicas, sugestões, escritos com humor até. Tratava-se dos 70 anos do meu pai e eu queria entender o que se vive e o que se sente nessa faixa etária, além das partilhas que ele faz comigo e obviamente do que eu observo.

Mas, qual o meu espanto, quando percebo que os artigos de opinião raramente são direcionados a esta faixa etária. Os que existem refletem, 90% deles, preocupações com a saúde. É sobre saúde que se escreve quando se pensa no público-alvo dos 70 anos? Mas não haverá nada mais a dizer? Há um sentimento de desistência. Já foste. Não és mais.

Não raras vezes se ouve que o velho é doido porque ainda conduz a mota, ou que é assanhada a velha, porque arranjou marido depois de enviuvar aos 70. E se passamos toda a vida a ser alvo de crítica alheia, os 70, não fogem ao padrão.

Eu gostava de saber o que acontece aos 70 anos. E fui perguntando a familiares, amigos(as), que me ajudassem a achar respostas. Não foi fácil. Entre um “olha não tem nada de bom” e “doenças mil”, foi difícil encontrar outros ângulos. É um encolher de ombros como quem diz: O que te posso eu acrescentar agora? Ou é tão mau, que nem vale a pena falar.

Quando olho para os reformados britânicos que procuram o interior de Portugal para desfrutar do merecido descanso, reparo num envelhecimento diferente. Não vou falar do facto de as pensões serem superiores às dos portugueses de classe média. Mas há um otimismo, um manter da atividade física e cerebral. Já para nós, portugueses, o envelhecimento parece continuar a ser em grande parte dos casos, triste e muito solitário. Mas será sempre assim?

Suportando-me das redes sociais, pedi por estes dias, que os meus amigos e as minhas amigas, que se encontram nesta faixa etária, partilhassem comigo, os seus anseios, as suas dúvidas e experiências. Poderia incorporar as mensagens recebidas no meu discurso e transmiti-las de forma indireta. Mas acredito ser mais interessante para o(a) leitor(a), que sejam partilhadas, com honestidade, sem correções e sob anonimato, como lhes garanti.

Afinal o que acontece aos 70 anos de idade?

— Cai tudo, tudo o que não se deseja. Sinto-me engelhado e flácido.

— Fica-se ranhoso e com gases.

— Perde-se mobilidade e destreza de pensamento, os reflexos. Há quem passe a descuidar a higiene. Envelhecer é uma merda.

— Quero dar uma palavra e estou tempos infinitos para dizer a palavra. Alguns esquecimentos e sexo não há.

— É aturar os netos. É bom vir para casa e não estar sujeita a superiores.

— Temos de nos entreter com alguma coisa. Não parar.

— Nesta idade só lamento que tudo o que me foi ensinado que era mau, eu não o ter feito.

— Hoje aos 70 anos, gostava de ter vivido de outra maneira, com outra liberdade. Fui coagida, do género, não fales, não comentes, não saias. Mas no tempo do Salazar, era difícil.

— Eu aos 70, ainda espero por bons momentos.

— Muda a maneira de encararmos a vida. Deixamos de estar preocupados com determinadas situações, inclusivamente familiares. Os netos estão na idade da adolescência, e já não nos preocupamos tanto.

— Nós, aos 70 anos, começamos a pensar no tempo de vida que nos resta e concluímos que temos pouco tempo para viver e temos de aproveitar ao máximo.

— Deixei-me de preocupar com determinadas situações. Sinto que é uma fase feliz da vida.

— O aspeto de saúde é a parte mais negativa. Qualquer constipação nos deita abaixo.

— Surpreendeu-me aos 70 anos ver o Ronaldo jogar no Al-Nassr.

— A minha vida teve uma carga tão forte, que agora, aos 70 anos, vejo as coisas sempre pelo lado positivo.

— Quando fiz 70 anos, fiquei satisfeita e feliz porque cheguei a esta idade e fizeram-me uma festa muito bonita que me alegrou o coração. A partir daqui vou tirar o melhor proveito da vida, todos os segundos, vivê-los com intensidade.

— Eu sempre tive uma cabeça muito aberta, jovem. A partir dos 70 penso que se abriu mais uma gaveta da minha cabeça, que me fez sentir mais jovem e a dar mais valor à vida.

— Sinto que chego nova a velha, chego ao espelho e gosto do que vejo. Sou afável para as pessoas e vivo cada minuto com satisfação. Não me lembro da idade que tenho no BI, mas da idade que sinto.

— A entrada nos 70 anos foi uma etapa super feliz. Entrei na maior.

— Cada dia que vivemos é um dia a menos na nossa vida, temos mais essa perceção, mas isso é desde que nascemos.

— Tenho uns problemas no coração, mas compro aviões para montar e pinto-os. Não aparento a idade que tenho…

— Na minha experiência, com 72 anos, noto a dificuldade das articulações, artroses ósseas, de resto não me posso queixar, não recorro a medicação, dando preferência a alternativas e fazendo desporto, zumba, pilates, chi kung, hidroginástica.

— Agora gosto mais de estar comigo, já não tenho paciência para sítios barulhentos. Tenho uma visão diferente das coisas, não valorizo o que dantes me afetava. Faço muitas vezes o balanço da vida vivida e do que não vivi.

— Criei outras rotinas sem tempo controlado, mas sempre ocupada, nem que seja na jardinagem. Olho-me ao espelho muitas vezes e lá estão elas, as rugas, e no corpo a flacidez... No campo da intimidade as exigências são menores, menos frequentes, mais calmas e descontraídas, mas são muito boas sempre.

— A memória falha às vezes nas pequenas tarefas diárias. Não me preocupo com o declínio da vida e não tenho medo da morte.

Daquilo que escutei, entre visões mais positivas e outras mais agrestes, como em todas as fases da vida, reparo que a forma como encaramos as dificuldades, ou melhor dizendo, o esforço que fazemos por encarar positivamente as agruras do caminho, é essencial, em qualquer faixa etária.

Há vidas com cargas dramáticas muito fortes, mas surpreendentemente, os testemunhos mais otimistas foram partilhados por quem viveu as experiências mais infelizes.

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990