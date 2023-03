Análises genética ao cabelo de Beethoven dão novas pistas sobre a sua morte

Já passaram quase 200 anos desde a morte de Ludwig van Beethoven, mas ela continua a ser motivo de falatório. Foi envenenamento? Morreu de cirrose? Ou o compositor tinha outros problemas que levaram ao seu fim aos 56 anos? Nesta semana um artigo na revista científica Current Biology volta a esta questão através de um estudo que fez a sequenciação genómica de cabelos do músico. Os resultados dessa investigação mostram que Beethoven tinha uma predisposição para doenças do fígado e estaria infectado com hepatite B. Juntamente com o consumo de álcool, esses factores podem ter contribuído para a sua morte.

