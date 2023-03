Das fisgas do Ermelo às levadas, Mondim de Basto “abre asas”

Há adrenalina no rio e levadas, há teatro em Ermelo, há trutas e Rock no Favo. Até 30 de Abril, Mondim seduz visitantes com fins-de-semana de artes, passeios e mesas fartas.

“Abre asas até Mondim” é o desafio lançado por Mondim de Basto, distrito de Vila Real, para esbater a sazonalidade e atrair visitantes através da gastronomia, música e caminhadas que convidam à descoberta da região. A segunda edição deste programa decorre de 31 de Março a 30 de Abril.

“Durante este mês, convidamos todas as pessoas a abrirem asas até Mondim de Basto para desfrutarem de todo o nosso património natural através de actividades desportivas, mas também da nossa vertente cultural e gastronómica”, diz o presidente da câmara local, Bruno Ferreira.

As actividades estarão concentradas aos fins-de-semana e pretendem atrair visitantes, num período de menor procura, mas também, segundo o autarca, “valorizar o património cultural, natural e gastronómico”. O objectivo, de acordo com Bruno Ferreira, é “ajudar a desenvolver a economia”.

Fisgas do Ermelo

O programa arranca com a peça de teatro Granito, do Teatro Amador Mondinense (TAM), e inclui várias caminhadas pelas levadas de Vilarinho e da Porca da Russa - Varzigueto, pelas Fisgas de Ermelo ou em Porto Velho.

Na serra do Alvão localizam-se as quedas de água das Fisgas de Ermelo, no rio Olo, que têm 400 metros e são consideradas uma das maiores da Península Ibérica, mas existem também levadas, ou seja, canais feitos pelo homem para transportar água para irrigação de campos agrícolas e que são semelhantes aos que são uma atracção turística na ilha da Madeira.

O município, que se localiza numa zona entre Trás-os-Montes e o Minho, está precisamente a apostar na criação de uma rede de levadas para aproveitar este “potencial turístico”.

Mas o concelho insere-se também na área geográfica de produção da Carne Maronesa DOP (Denominação de Origem Protegida), uma raça de gado bovino tradicional de montanha.

Por isso mesmo, entre os dias 14 e 16 de Abril, a carne maronesa estará em destaque às mesas dos restaurantes, num fim-de-semana gastronómico promovido pela Entidade Regional do Porto e Norte de Portugal.

Depois, ao longo do mês, haverá ainda largada de trutas, descida de rafting e canyoning, no rio Tâmega, e iniciativas de parapente a partir do monte Farinha, no alto do qual está o Santuário da Senhora da Graça, onde termina uma das etapas da Volta a Portugal em bicicleta.

O "Abre asas até Mondim" inclui a segunda edição do Rock no Favo, desenvolvido no Favo das Artes, com concertos de Rita Redshoes, Zé Toca Dylan, The Happy Mess, Ecos da Cave e Orangotango.

Promovido pelo município de Mondim de Basto, o programa conta com a colaboração de várias associações e clubes que desenvolvem actividades nesta região.