A carne que vai buscar o que a montanha tem de melhor

Para comprovar o quão fácil é para os seus animais viverem no alto do monte, António Ferreira, mais conhecido por Toni, conduz-nos, na sua velha pick up, montanha acima. Por trilhos de terra batida e de pedra, vai-nos mostrando o baldio, de cerca de 600 hectares, onde tem os seus bovinos da raça maronesa. Estamos no lugar do Souto, freguesia de Telões, em Vila Pouca de Aguiar, município que integra, juntamente com Alijó, Mondim de Basto, Murça, Ribeira de Pena, Vila Real e, ainda, parte dos concelhos de Amarante, Boticas, Cabeceiras e Celorico de Basto, Chaves, Montalegre e Valpaços, a zona de produção da carne DOP (Denominação de Origem Protegida) que vai buscar o nome ao Marão.