“Estamos quase a fazer História”. Professores em marcha lenta na Ponte 25 de Abril

O velocímetro no painel de instrumentos do automóvel indica que circulamos a cerca de 50 quilómetros por hora. Do carro de Gustavo Bastos, professor de Biologia e Geologia na Escola Secundária Sebastião da Gama, em Setúbal, que vai na frente da marcha lenta de professores e funcionários, convocada para esta segunda-feira, são dadas as instruções aos colegas que seguem atrás e aos que aguardam na Ponte do Pragal, em Almada. Atrás, vindos de Setúbal, seguem mais de 30 automóveis com profissionais da educação.

Circulam munidos de cravos vermelhos, bandeiras de Portugal, apitos e buzinas e também dão uso às dos carros. "Estamos a oito minutos, vamos passar aí mesmo à horinha", diz Gustavo Bastos para o outro lado da linha telefónica.

"Estamos quase a fazer História", atira ainda enquanto olha para o relógio a confirmar as horas. Três minutos. A hora marcada para a paralisação, “6h23 PM”, representa os seis anos, seis meses e 23 dias de tempo de serviço trabalhado que os professores viram congelado.

Concentrados na Ponte do Pragal e nas laterais pedonais, algumas centenas de professores reagem à medida que a comitiva vinda de Setúbal passa em direcção à Ponte 25 de Abril. Gritam, usam os apitos, batem palmas.

"Estou esgotada"

Sandra Gaspar, que se manifesta na Ponte do Pragal, não sabe mais o que fazer. "Estou esgotada." É professora do primeiro ciclo há 23 anos, actualmente na Escola Básica do Vale da Amoreira, na margem Sul, onde tem de ser "tudo" para os alunos. "Ali somos mãe, pai, psicólogos. Aqueles alunos têm realidades que não passam pela cabeça de ninguém."

É por se sentir assim, por querer fazer mais pelos alunos e sentir que não consegue, que se juntou ao protesto, que foi convocado por um grupo de 13 professores da Grande Lisboa e que na tarde desta segunda-feira reúne cerca de 500 professores.

"A escola está na rua. Governo a culpa é tua!" Ouvem-se gritos de ordem, apitos e buzinas. Os condutores - até de autocarros da Carris Metropolitana - mostram-se solidários com o protesto. Há cartazes com reivindicações antigas, como a contagem integral do tempo de serviço e a revisão na progressão da carreira.

Sandra, como outros professores que o PÚBLICO ouviu, vê-se assoberbada em burocracia que lhe retira tempo para se dedicar "à parte pedagógica".

"São relatórios e mais relatórios que nos pedem. Esta parte burocrática esgota. É tempo de qualidade que perco com a minha família, com a minha filha", diz esta professora de Viseu que há duas décadas decidiu mudar-se para a região de Lisboa em buscar de melhores oportunidades de trabalhos.

Por aqui ficou. Agora está efectiva, mas com 23 anos de profissão lamenta estar ainda no terceiro escalão com um salário líquido de 1300 euros. "Tenho colegas mais novos que já me passaram à frente. Eu nunca vou conseguir chegar ao décimo escalão. Digo isto aos meus alunos: eu vou morrer a dar aulas."

Não baixará os braços, diz. "Mas estou cansada. E isso afecta a qualidade do meu trabalho."

Depois de passarem pelo ponto de encontro, seguem pela Ponte 25 de Abril e regressam novamente à margem Sul do Tejo, para se concentrarem junto à estátua do Cristo Rei, em Almada. "Trazer a manifestação a Lisboa também", diz Gustavo Bastos enquanto a buzina do carro soa e dá sinal a outros colegas que aguardam junto ao Banco Alimentar, na Avenida de Ceuta, para se juntarem.

O protesto desta segunda-feira foi inicialmente convocado para Lisboa, onde a organização esperava entre 500 e mil pessoas concentradas na Ponte do Pragal e nos acessos pedonais laterais da Ponte 25 de Abril. Grupos de professores de outras cidades como Viana do Castelo, Santarém e Portimão também mostraram disponibilidade para replicar o protesto à mesma hora.