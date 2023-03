Palcos da semana: César, Dolo, faroleiros, Menina Mulher e um relatório final

Ao Chapitô o que é de César

Com extensos pergaminhos na arte de bem “inadaptar” tragédias ao registo de comédia – Édipo, Macbeth, Hamlet, Antígona e Electra fazem parte do currículo – a Companhia do Chapitô reincide no método de desconstruir uma história clássica até ao tutano, para a devolver numa forma inesperada.

Na sua 39.ª criação colectiva, aposta na “desconsagração de outro ‘monstrohistórico’”: Júlio César. O resultado, mais uma vez minimalista em adereços e forte em piruetas no enredo, situa-se algures “entre a reconstituição histórica, o documentário e a paródia”, descrevem, “com todo o “des-rigor que já caracteriza a companhia”.

Esta reinvenção é encenada por José C. Garcia e Cláudia Nóvoa, e interpretada pelo trio de actores formado por Jorge Cruz, Pedro Diogo e Susana Nunes.

LISBOA Tenda do Chapitô

De 23 de Março a 28 de Abril

Quinta a sábado, às 21h; domingo, às 17h

Bilhetes a 12€

O regresso da Menina Mulher

Depois de ter estado por cá há um ano, ao embalo do álbum Menina Mulher, numa estreia adiada pela pandemia, a brasileira Agnes Nunes regressa para mais uma série de datas.

Adorada na internet, premiada q.b. e abençoada por Caetano Veloso, Seu Jorge e Elba Ramalho, a cantora e compositora baiana transporta o selo de uma das maiores revelações recentes da MPB, quando ainda nem fez 21 anos.

Na voz, traz um misto de candura e maturidade, que ora usa para expressar sentimentos pessoais, ora para homenagear gente que lhe importa (como a avó que inspirou a canção Terezinha), ora para amplificar questões como o empoderamento feminino, a luta contra o racismo e a sua intersecção. A abertura dos concertos é assegurada pela compatriota Mari Froes.

LISBOA Teatro Maria Matos

Dia 22 de Março, às 21h

Bilhetes de 22€ a 25€ PORTO Casa da Música

Dia 23 de Março, às 22h30

Bilhetes a 20€ COIMBRA Conservatório de Música

Dia 25 de Março, às 21h30

Bilhetes a 20€ BRAGA Theatro Circo

Dia 1 de Abril, às 21h30

Bilhetes de 16€ a 20€

Fim de relatório

Durante quatro anos, os fãs do Relatório DB cumpriram o ritual de assistir no YouTube à revisão sarcástica dos acontecimentos do mês por Diogo Batáguas e seu olhar cirúrgico, descomplexado e atento às bizarrias da praça pública. Dezembro de 2022 foi a última vez. Ou quase.

O anúncio do fim veio acompanhado de outro: uma derradeira versão ao vivo, em duas datas entretanto duplicadas. Ao palco, com o humorista, sobem os cúmplices Luana do Bem e Sandro “cheio de fome” Garcia, e a promessa de “48 meses minuciosamente analisados, cuidadosamente resumidos, escrupulosamente escrutinados, intensamente escalpelizados”.

LISBOA Campo Pequeno

Dias 24 e 25 de Março, às 21h30

Bilhetes de 16€ a 35€ PORTO Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota

Dias 7 e 8 de Abril, às 21h30

Bilhetes de 20€ a 35€

Música, faroleiros

Um drama com vista para o Bugio, um triângulo amoroso, um crime. E os créditos de espécime raro e ambicioso do cinema mudo português. Tudo isto já fazia d’Os Faroleiros uma obra especial. Agora, o filme ganha uma nova banda sonora, mais de um século após a estreia original, em 1922, e 30 anos passados da sua redescoberta no Porto, depois de ter sido dado como perdido.

As novas partituras para o filme de Maurice Mariaud (realizador que também entra como actor) são assinadas pelo compositor Daniel Moreira, por encomenda do Batalha Centro de Cinema. Quem as toca ao vivo nestes cineconcertos é um colectivo de referência internacional na interpretação de música de câmara contemporânea: o Arditti Quartet.

PORTO Batalha Centro de Cinema

Dia 22 de Março, às 21h15

Bilhetes a 7€ LISBOA Culturgest

Dia 31 de Março, às 21h

Bilhetes a 12€

Memória real, Dolo teatral

“Toda a semelhança com a realidade não é pura ficção. Porque quem conta não desconta, mas amonta.” As palavras são de Jorge Fraga, o encenador que em Dolo se lança à memória colectiva que Viseu guarda do crime da Poça das Feiticeiras.

Aconteceu em 1925, quando João Alves Trindade, um abastado homem da cidade, foi assassinado. A filha e o genro foram condenados, mas as pontas soltas do processo levantaram (e continuam a levantar) dúvidas e mistérios.

A peça em estreia baseia-se num texto original que recorre “às declarações prestadas em julgamento, às memórias populares e à fabulação ficcional” para recriar as últimas horas de vida da vítima. Aos espectadores, posicionados em U, pede-se que assumam o seu lugar numa assembleia, quais jurados populares convocados a formar a sua própria opinião.