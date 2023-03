Pratos e xícaras. Artesãos apressam-se a criar cerâmica comemorativa para Carlos III

Carlos será o primeiro monarca britânico a ser coroado em mais de sete décadas, após o reinado recordista da sua mãe, a rainha Isabel II. A cerimónia está agendada para 6 de Maio e os trabalhadores da fábrica de cerâmica Emma Bridgewater, em Stoke-on-Trent, uma cidade no centro de Inglaterra famosa pela sua cerâmica, já estão ocupados a produzir para a ocasião peças de cerâmica feitas e decoradas à mão.

“Estamos muito entusiasmados, programámos [produzir] mais de cem mil unidades”, disse Steve Beeston, o chefe de produção, à Reuters. “A procura tem sido excepcional.”

Mais de 1500 novas canecas de cerveja do rei Carlos III foram compradas no primeiro dia de venda, tornando-o o segundo produto de venda mais rápida de sempre para a empresa que opera há mais de 30 anos.

A empresa segue uma tradição de produzir cerâmica para marcar ocasiões notáveis da monarquia, tais como nascimentos, casamentos e aniversários, que remonta há ao tempo do homónimo do actual monarca, o rei Carlos II, que carregou a coroa entre 29 de Maio de 1660 e 6 de Fevereiro de 1685, depois de ter vivido parte da sua juventude e início da idade adulta no exílio: primeiro sob a protecção da coroa francesa do primo Luís XIV; depois, em Haia, para perto da sua irmã Maria, princesa Real, que estava casada com Guilherme II, príncipe de Orange​ . Uma curiosidade: o monarca casou-se com a portuguesa Catarina de Bragança.

“Os artigos comemorativos reais têm uma história muito longa com peças a serem feitas em Stoke-on-Trent desde os finais dos anos de 1680. É uma tradição da qual estamos muito orgulhosos de fazer parte”, assegurou Beeston.

O próprio Carlos visitou a fábrica em 2010, ainda no papel de príncipe herdeiro, enquanto a sua nora Kate, a princesa de Gales, a visitou cinco anos depois.