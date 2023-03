De aderecistas a chefes de bastidores, são eles a pôr os modelos na passerelle

Marta Duarte, Rafael Pinto, Hugo Costa, Vera Gomes e Susana Godinho são alguns dos rostos que fazem acontecer os desfiles do Portugal Fashion, a decorrer até sábado, 18 de Março, no Porto.

Nos bastidores do Portugal Fashion na Garagem Fiat, como os portuenses chamam ao grande armazém na Rua de Latino Coelho, Marta Duarte ajuda uma modelo a vestir-se apoiada por um dos aderecistas. Entretanto, o coordenador do Bloom, Hugo Costa, entra e ajuda no que é preciso. No piso abaixo, Mariana Cró certifica-se de que os manequins estão a ser maquilhados pela ordem certa. São parte de uma engrenagem bem maior e fazem acontecer a semana de moda do Porto.