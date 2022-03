Duas irmãs, muita criatividade e experimentação entre os jovens criadores do Portugal Fashion

O Bloom é a plataforma de jovens criadores do evento de moda do Porto. No segundo dia de desfiles destacou-se a dupla de irmãs Maria Carlos e Inês Manuel Baptista.

No chão dos bastidores, Inês Manuel e Maria Carlos Baptista preparam o alinhamento do desfile que acontece em menos de duas horas. “Não, não vamos pôr dois coordenados com pêlo seguidos”, diz Maria e a irmã concorda. Apresentam, esta quinta-feira, no segundo dia de Portugal Fashion (PF), pela primeira vez em dupla, dias depois de Inês ter participado na ModaLisboa. É a única designer que apresenta, na mesma estação, nos dois eventos de moda nacional. “Nunca tinha pensado nisso”, diz, com humor, ao PÚBLICO.