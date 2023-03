PSD diz que Alexandra Reis pôs lugar à disposição em 2021 via email a Pedro Nuno Santos

O PSD adiantou esta quarta-feira que a antiga administradora da TAP Alexandra Reis colocou o lugar à disposição em Dezembro de 2021, "eventualmente, sem lugar a qualquer indemnização", através de um email enviado ao então ministro das Infra-estruturas Pedro Nuno Santos.

Esta informação consta de um requerimento que o PSD apresentou e entregou esta quarta-feira na comissão de inquérito à TAP e que foi apresentado pelo coordenador Paulo Moniz durante a reunião que decorreu durante a tarde.

"A informação recebida hoje [quarta-feira] pela comissão de inquérito da TAP, em que fica claro que o ex-ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos recebeu um email, a 29 de Dezembro de 2021, em que Alexandra Reis colocava o seu lugar à disposição – eventualmente, sem lugar a qualquer indemnização, não havendo na comissão de inquérito, ainda, registo de respostas a este email", afirma o partido no requerimento.

Este é uma das justificações dos sociais-democratas para para pedir, "com carácter prioritário e de urgência", a audição à ainda CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, no âmbito da comissão de inquérito.

PS propõe começar inquérito com IGF

Já o grupo parlamentar do PS propôs começar as audições da comissão de inquérito à TAP na próxima semana, com o inspector-geral de Finanças, não obtendo consenso, enquanto o PSD quer dar prioridade à audição de Christine Oumières-Widener.

"O grupo parlamentar do Partido Socialista, tendo em conta que já foram recebidos grande parte dos documentos e uma vez que grande parte dos grupos parlamentares já apresentaram as listas de individualidades para serem ouvidas, [...] queria propor à comissão [de inquérito] que, na próxima semana, pudéssemos dar início às audições, começando com a IGF [Inspecção-Geral de Finanças]", afirmou o deputado socialista Carlos Pereira, durante a quinta reunião da comissão de inquérito à gestão da TAP, embora a discussão sobre as audições não estivesse ainda na agenda.

O grupo parlamentar do PS justificou-se com a necessidade de acelerar os trabalhos, no entanto, a proposta não obteve consenso dos grupos parlamentares, tendo o presidente da comissão, Jorge Seguro Sanches, definido que os grupos parlamentares têm até às 12h de segunda-feira para entregar as listas das entidades que querem ouvir, para que seja aprovada a lista na próxima reunião, na quarta-feira.

No início da reunião, foi decidido, após quase uma hora de discussão, pedir dois pareceres, à auditoria jurídica da Assembleia da República e ao Gabinete Nacional de Segurança, via Ministério dos Assuntos Parlamentares, sobre a classificação de documentos como confidenciais pelas próprias entidades.