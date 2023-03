Governo demite líderes da TAP, Alexandra Reis tem de devolver 450 mil euros

A Inspecção-Geral de Finanças (IGF) concluiu que o acordo celebrado entre a TAP e a ex-administradora Alexandra Reis na é nulo, o que "torna exigível a devolução das verbas indevidamente pagas" à então gestora, disse o ministro das Finanças, Fernando Medina, na conferência de imprensa conjunta com o ministro das Infra-estruturas, João Galamba, que decorreu esta segunda-feira no salão nobre do Ministério das Finanças, em Lisboa.

Alexandra Reis recebeu 500 mil euros de compensação e terá de devolver 450 mil, porque essa é a parte que a inspecção considerou ser atribuída de forma ilegal.

O Governo decidiu demitir a presidente-executiva (CEO), Christine Ourmières-Widener, e o presidente da administração (chairman) da TAP, Manuel Beja, ambos escolhidos pelo executivo socialista. Os dois gestores saem sem direito a receberem indemnizações porque a demissão acontece por justa causa.

"Era essencial virar a página, não deixando de reconhecer méritos à actual gestão" na implementação do plano de reestruturação. Frisando que o caso Alexandra Reis marcou a empresa pela negativa, afirmou que era necessário "recuperar relação de confiança da TAP com o país e com os portugueses" e concentrar a companhia "no que é fundamental: o plano de reestruturação", que implica também a privatização de parte do capital. "Não vai cair toda a comissão executiva", adiantou o ministro em respostas aos jornalistas.

Questionado se a actual CEO vai receber os bónus anuais contratualizados com a presidente-executiva quando esta entrou para a liderança da companhia em função do cumprimento dos objectivos traçados nesta fase de reestruturação do grupo, Medina disse “serão pagas todas as compensações que serão” legalmente devidas.

O novo presidente já foi escolhido, conforme anunciou João Galamba: será Luís Manuel da Silva Rodrigues, actual presidente do grupo SATA. E deixará de existir um sistema dual de governação, isto é, não será escolhido nenhum chairman.

Responsabilidades financeiras

Sobre o caso de Alexandra Reis em concreto, e segundo a informação disponibilizada aos jornalistas pelo Ministério das Finanças, os valores pagos de forma indevidos são 450.110,26 euros, o que significa que Alexandra Reis não terá de devolver a totalidade da compensação que lhe foi atribuída (500 mil euros), porque a gestora era trabalhadora da empresa antes de subir à administração.

Medina disse que a IGF recomenda que seja “avaliada e ponderada a actuação dos administradores” envolvidos e, por isso, disse, o Governo determinou à TAP que tome as diligências necessárias para recuperar os valores pagos de forma indevida, que dizem respeito ao acordo para a saída enquanto gestora.

Além de mandatar a própria TAP de agir, o ministro das Finanças disse que decidiu enviar o relatório da IGF para o Tribunal de Contas para que esta instituição apure as eventuais responsabilidades financeiras dos administradores envolvidos.

A 24 de Dezembro do ano passado, o Correio da Manhã avançou que a TAP tinha pago uma indemnização de 500 mil euros à ex-administradora Alexandra Reis, na altura secretária de Estado do Tesouro. O Governo pediu explicações à companhia aérea, mas estas não convenceram o executivo que solicitou à IGF um relatório sobre o que se passou em Fevereiro de 2022, quando a gestora negociou a saída da empresa pública.

O caso escalou e ganhou dimensão política: Alexandra Reis foi obrigada a demitir-se para proteger o Ministério das Finanças, o secretário de Estado das Infra-estruturas, Hugo Mendes, saiu também do executivo quando se soube que teve conhecimento da indemnização, e o ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, acabou por cair também, depois de admitir que, afinal, sabia do pagamento daquela indemnização.

Na Assembleia da República, e por iniciativa do Bloco de Esquerda, foi criada uma comissão parlamentar de inquérito ao controlo político da TAP, que tem até 23 de Maio para investigar o caso da indemnização, mas também os prémios pagos pela empresa, as decisões da gestão da TAP, liderada por Christine Ourmières-Widener, e as responsabilidades das tutelas. A tutela sectorial, do Ministério das Infra-estruturas, cujo ministro foi substituído por João Galamba, e a tutela financeira, do Ministério das Finanças, liderado por Fernando Medina. O ministro tem salientado que não estava nas Finanças quando a decisão da indemnização foi paga.