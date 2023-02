PS indica Jorge Seguro Sanches para presidir à comissão de inquérito da TAP

Socialistas vão ficar com a presidência da comissão por imposição dos serviços e de Santos Silva, depois de terem defendido que fosse o Chega a presidir.

O deputado e ex-secretário de Estado adjunto e da Defesa Nacional será o presidente da comissão parlamentar de inquérito à gestão pública da TAP que o plenário vai aprovar nesta sexta-feira. A comissão deverá tomar posse na próxima semana e os socialistas terão como coordenador o deputado Carlos Pereira.

Por seu lado, o líder parlamentar social-democrata, Joaquim Miranda Sarmento, questionado pelo PÚBLICO disse que o PSD ainda não discutiu quem vai indicar para a comissão.

Os nomes socialistas foram anunciados por Eurico Brilhante Dias no Parlamento, ao início da tarde desta quinta-feira, depois da habitual reunião semanal da bancada parlamentar. Questionado sobre a escolha do nome para presidente, o líder parlamentar socialista defendeu que Seguro Sanches é um "deputado com experiência" tanto parlamentar como "jurídica" e é um dos elementos da bancada que "estaria em melhores condições" para ser um "presidente isento" e para contribuir para o "consenso" dentro da comissão.

Questionado sobre o facto de Carlos Pereira ter afirmado no plenário de quarta-feira que o PS iria votar a favor mas afinal apenas se abstém na votação para a criação do inquérito parlamentar (ainda assim contribuindo para a viabilização), Eurico Brilhante Dias desvalorizou o sucedido especificando que se tratou de uma questão apenas de semântica, porque a ideia fundamental era transmitir a ideia de que a comissão seria viabilizada pelo PS.