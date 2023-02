IGF detectou irregularidades na indemnização da TAP a Alexandra Reis

O processo que levou à saída da antiga gestora da TAP, Alexandra Reis, com uma indemnização no valor de 500 mil euros, apresentou fortes irregularidades, segundo consta o projecto de parecer da Inspecção-Geral das Finanças (IGF). A informação é avançada pela SIC Notícias que teve acesso ao documento com as conclusões do IGF.

Tanto a administração da TAP, como a ex-secretária de Estado do Tesouro já foram notificadas pela IGF para fazer o contraditório.

A polémica remonta a Dezembro quando o Correio da Manhã noticiou que a então secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, tinha saído da TAP em Fevereiro, onde era administradora executiva, com uma indemnização de meio milhão de euros, apesar de ter renunciado ao cargo. Meses mais tarde viria a tornar-se presidente de uma empresa pública (a NAV, responsável pela gestão do tráfego aéreo).

O caso levou à saída de Reis do Governo de António Costa – a governante não chegou a completar um mês de funções no cargo (tomou posse a 2 de Dezembro).

Segundo as informações recolhidas pelo PÚBLICO, a renúncia de Alexandra Reis da TAP ocorreu depois de uma falta de entendimento com a presidente da transportadora aérea, Christine Ourmières-Widener. Desde que a indemnização se tornou pública, Alexandra Reis e a TAP têm sido alvo de severas críticas por parte dos sindicatos.

No final de Dezembro, André Teives, presidente do Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos, afirmou que “em termos legais quem se despede não tem direito a qualquer indemnização."

Numa entrevista à SIC em Janeiro, Alexandra Reis garantiu que entregou a declaração de património no Tribunal Constitucional com os saldos das contas bancárias, incluindo o valor da indemnização recebida pela TAP, logo após a entrada na NAV.