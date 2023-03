Inquérito à TAP: depois de ficar com a presidência, PS quer ter relatora socialista

O PS vai propor o nome da deputada socialista Ana Paula Bernardo para relatora na comissão parlamentar de inquérito à TAP, disse ao PÚBLICO o coordenador do PS nesta comissão, Carlos Pereira. O parlamentar rejeita que esta decisão de propor um nome socialista para esta função – quando o partido já tem a presidência – possa ser visto como um acumular de posições.

"O PS vai propor um nome do PS, a deputada Ana Paula Bernardo", afirmou o deputado, acrescentando que o nome em causa deve ser "aprovado naturalmente". Com maioria na comissão de inquérito à TAP, tal como no Parlamento, a escolha do relator teria sempre de passar pelo crivo do PS.

O que faltava saber era se os socialistas patrocinariam um nome de outro partido – uma vez que têm a presidência da comissão – ou se optariam por indicar um deputado do PS.

A opção foi a última. Carlos Pereira rejeita, porém, que politicamente esta decisão possa ser entendida como um acumular de posições na comissão que vai investigar o controlo político da TAP, depois de conhecido o pagamento de uma indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis, ex-administradora da companhia aérea.

O deputado lembra que "foi o próprio PS que fez a interpretação de que a presidência da comissão de inquérito não seria do PS". O PS entendia que cabia ao Chega, mas acabou por vingar a interpretação que os serviços da Assembleia fizeram das regras de funcionamento.

Além disso, Carlos Pereira acrescenta que "Ana Paula Bernardo cumpre os requisitos que importam à função de relator, o da competência e o da isenção". O coordenador do PS nesta comissão considerou ainda que a deputada socialista conseguirá ter o papel de "transversalidade" que é necessário à função.

Cabe ao relator a produção do relatório final, no qual constam as conclusões e as recomendações.

O nome deverá ser votado na reunião da comissão de inquérito marcada para o final da tarde desta quarta-feira. A comissão tem 17 deputados, nove dos quais são do PS. O presidente é o socialista Jorge Seguro Sanches.