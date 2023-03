Ferramentas em ferro já circulavam no Alentejo há quase três mil anos

É uma surpresa para os cientistas. Um cinzel de ferro com grande qualidade, e já descoberto há 20 anos no Alentejo, mostra que já havia ferro na Península Ibérica bem antes da presença dos romanos.

Até ao início deste mês, não havia muita atenção dada a um cinzel de ferro, com 2900 anos, que tinha sido descoberto na região do Alentejo no início deste milénio. Agora, esta é a peça central para actualizar (ligeiramente) a história: este cinzel de ferro de 18 centímetros será a primeira prova da utilização do ferro com alta qualidade na Península Ibérica, bem antes do que seria expectável. Afinal, a siderurgia já poderia ser uma prática em pequenas comunidades ibéricas na região do Alentejo e da Estremadura espanhola no final da Idade do Bronze.