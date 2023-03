Passo 2: identifica o espaço

Os três primeiros passos para a criação de uma minifloresta fazem parte de um capítulo com o título: Sonha e Observa. Após envolver a comunidade, o trabalho continua. A próxima tarefa é identificar o espaço.

Porquê?

Agora que não estás só, está na altura de avaliar o espaço para a minifloresta. Qualquer espaço com o mínimo de 100 m2 (para minimizar o efeito de borda) pode ser transformado numa minifloresta. Neste processo é importante ter em atenção cinco aspectos:

Fonte de água (Tarefa 5); Vegetação; Orografia; Solo; Sectores do sol e vento.

A presença de vegetação pode condicionar alguns trabalhos. Retira e faz compostagem das plantas com comportamento invasor (ex.: relva, canas, acácias). No caso de árvores e arbustos autóctones, devemos conservar e cuidar.

A orografia (nuances do terreno) é relevante para o design da minifloresta - analisa a inclinação e a presença de elevações ao longo do mesmo. Estas influenciam o design para a retenção de água, por exemplo, levando à criação de charcos ou valas de infiltração.

É importante analisar as características do solo, como a textura e quantidade de matéria orgânica, para perceber qual o correctivo a aplicar. Para além disso, há que ter em conta os sectores do sol e do vento para perceber quais as zonas mais quentes ou frias e secas ou húmidas do terreno ao longo do ano.

Este é um dos 12 passos de um guia de livre acesso que compila as tarefas fundamentais, os recursos e as ferramentas necessárias para a criação de uma minifloresta.

Como?

Procura locais subaproveitados com potencial para a coesão social em torno da minifloresta; Pesquisa uma imagem de satélite do espaço (ex.: Google Maps), imprime e leva contigo para o local; Calcula a área do espaço; Assinala no mapa as depressões ou elevações que existam no espaço e a presença de relva, árvores ou arbustos; Identifica o ponto de água; Analisa o solo com o “teste da jarra”; Identifica o sul/norte e analisa o sector do sol (tem em conta o ângulo de verão e inverno) e do vento predominante. Podes utilizar ferramentas online.

Recursos:

Fita métrica;

Máquina fotográfica;

Lápis e borracha;

Telemóvel;

Mapa do local impresso;

Frasco de vidro;

Pá;

Marcador permanente;

Peneira;

1 colher de detergente.

Atenção! Cada espaço é único e conhecê-lo é fundamental, tanto quanto à sua história, como quanto às suas características que podem ser potenciadas. Tenta conhecer “quem” é este terreno que se transformará numa minifloresta.

Este guia foi promovido pela ONGD VIDA, no âmbito do projecto “1Planet4All – Empowering youth, living EU values, tackling climate change” com o financiamento da União Europeia (DEAR Programme) e do Camões, I.P. Facilitado pela 2adapt, em colaboração com Laboratório Vivo para a Sustentabilidade (FCUL), HortaFCUL, Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira, Instituto dos Pupilos do Exército, URBEM, TOMA