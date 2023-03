Eduardo herda título do pai e, por vontade do rei Carlos, é duque de Edimburgo

O rei Carlos III de Inglaterra nomeou o seu irmão mais novo, o príncipe Eduardo, como o novo duque de Edimburgo, nesta sexta-feira, entregando-lhe o título que ao longo de décadas foi ostentado pelo pai de ambos, o príncipe Felipe, informou o Palácio de Buckingham numa declaração.

Eduardo, de 59 anos, torna-se, assim, o último membro da família real a receber um novo título desde que Carlos se tornou rei em Setembro após a morte da sua mãe, a rainha Isabel II.

William, filho mais velho de Carlos e herdeiro do trono, foi nomeado príncipe de Gales, enquanto os filhos do seu segundo filho Harry, que já não trabalha para a casa real, foram oficialmente nomeados príncipe e princesa no início desta semana.

O novo título de Eduardo surge depois de ter assumido vários papéis do seu pai, incluindo de presidente do Prémio Duque de Edimburgo, que encoraja os mais jovens a enfrentar novos desafios.

“Os novos duque e duquesa de Edimburgo orgulham-se de continuar o legado do príncipe Filipe de promover oportunidades para jovens de todas as origens alcançarem todo o seu potencial”, disse o Palácio de Buckingham.

Filipe tinha o título de duque de Edimburgo desde o seu casamento com a então princesa Isabel, em 1947, até à sua morte, em Abril de 2021 (Isabel foi duquesa de Edimburgo até à sua proclamação, em 1952). Depois da morte de Filipe, Carlos e Camila herdaram o legado, até à ascensão ao trono do filho mais velho de Isabel II.

Ao longo da história do título, houve outras duas duquesas de Edimburgo: a princesa Augusta de Saxe-Gotha, que recebeu o título em 1736, e a grã-duquesa Maria Alexandrovna da Rússia, a primeira e única Romanov a se casar com um membro da família real britânica.