Mirandela e Macedo de Cavaleiros pedalam por 200 km de “beleza paisagística” transmontana

Os municípios de Mirandela e Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, passam a contar, a partir desta sexta-feira com um Centro Cyclin’ Portugal, na mata do Quadrassal: será o epicentro de uma rede de percursos cicláveis a ligar os dois concelhos.

O centro, na verdade, são dois. Ou, usando os termos da Federação Portuguesa de Ciclismo, tem "duas Portas de Entrada": uma pelo Centro de Apoio de Macedo de Cavaleiros, que ocupa a Antiga Estação Ferroviária de Cortiços (estava ao serviço da Linha do Tua), e outra pelo Centro de Apoio de Mirandela, que fica na antiga Escola Primária de Vale de Lobo.

Entre Mirandela e Macedo, informam as autarquias em comunicado, por uma extensão de cerca de 200km, há "uma rede de nove percursos diferentes, com quatro níveis de dificuldade", "direccionados para a prática de BTT-XC".

Foto Vale do Lobo, antiga escola primária Quadrassal

A novidade chega "após o investimento de requalificação, no total de 230 mil euros, distribuído pelos dois municípios transmontanos, financiado pelo FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional)".

Os dois centros de apoio, assegura-se, estão "equipados com todos os recursos necessários de um Centro Cyclin’Portugal", incluindo-se aqui "WC, balneários, painéis informativos, postos de carregamento para e-bikes, e uma estação de serviço para lavagem e reparações".

Foto Cortiços, antiga estação de comboios do Tua Quadrassal

Para estas autarquias, o projecto pretende "divulgar o potencial turístico dos concelhos", com base num "desenvolvimento sustentável" e permitindo "a visitação ordenada da área da Rede Natura 2000" e, claro, "apreciar a beleza paisagística desta região transmontana" – refira-se que, como se destaca no site do Quadrassal, abrange parte do Geopark Terras de Cavaleiros, património mundial UNESCO, e da Reserva da Biosfera Transfronteiriça da Meseta Ibérica, "a maior reserva da biosfera da Europa", "por municípios da Terra Fria, Terra Quente, Douro Superior e Beira Alta, do lado português, e de Zamora e Salamanca, do lado espanhol".

Os centros Cyclin’Portugal chegam assim aos 44 em todo o país, com a Federação Portuguesa de Ciclismo a pretender usá-los também para promoção do país como "destino de excelência para a prática de ciclismo, turismo e lazer".

Foto Já são 44 os Centros Cylin' Portugal quadrassal

Foto Boa vistas não faltam quadrassal

O Cyclin’Portugal Quadrassal já tem site oficial, Facebook e uma app (disponível para android e, promete-se, "brevemente na versão iOS​").