Crédito fiscal de 500 milhões do SIFIDE depende de sete pessoas

Coordenador da unidade de Incentivos Fiscais da ANI acredita que interesse no maior benefício fiscal em IRC pode cair em 2023. Ex-presidente da ANI é hoje ouvida no parlamento sobre demissão.

O Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação e ao Desenvolvimento Empresarial (SIFIDE) dá a milhares de empresas 500 milhões de euros em benefícios fiscais por ano no IRC, mas a equipa que trata da selecção e aprovação tem apenas sete pessoas, o que constitui "um risco", diz o coordenador dos Incentivos Fiscais da Agência Nacional de Inovação (ANI), cuja presidente se demitiu há um mês, em rota de colisão com o Governo, e que hoje é ouvida no Parlamento sobre a sua saída do cargo.