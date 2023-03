A matemática é para todos?

A escola deve dotar todos os alunos de autonomia no trabalho matemático para lhes permitir sentir as emoções e o prazer que esta ciência pode trazer.

Viver numa comunidade é cada vez mais exigente: temos de ser capazes de seguir os valores e a cultura de um país e, ao mesmo tempo, identificar aquelas regras que o nosso “eu” não consegue cumprir por serem demasiado antagónicas com aquilo que acreditamos ser a verdade. Importa salientar o papel da escola nesta dicotomia e reforçar que é desejável ensinar as crianças e os jovens a crescer, para que se tornem “animais políticos”, como diria Aristóteles no livro IX da obra Ética a Nicómaco. Para isso, é preciso que a escola trabalhe as diferentes literacias, uma das quais a literacia matemática.