Chega faz quarta tentativa para eleger ‘vice’ da AR com candidato discreto

O líder do Chega assume que não desiste da vice-presidência da mesa da Assembleia da República (AR) e faz uma quarta tentativa, desta vez com Jorge Galveias, um deputado que é discreto e que é também presidente do conselho nacional do partido.

André Ventura sustenta a decisão de voltar a tentar a eleição (já perdeu por três vezes com candidatos diferentes) com o “repto” lançado em Setembro do ano passado pelo presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, para que os partidos (Chega e IL) apresentassem nomes de candidatos para permitir a realização da eleição.

“É o momento de normalizar as relações políticas na Assembleia da República”, argumenta o líder do Chega, apontando também uma “normalização das relações à direita”. Mas ressalvou: "Não é uma aproximação.”

Para já, Ventura diz que ainda vai falar com os líderes do PSD e da IL para tentar assegurar o apoio para a eleição. Já é certo que os liberais não vão novamente apresentar candidato depois do chumbo de João Cotrim Figueiredo há um ano, no início da actual legislatura, deixando o Chega isolado numa nova tentativa.

Questionado sobre se espera um papel mais interventivo por parte de Santos Silva para que a eleição seja bem-sucedida, Ventura respondeu com as suas expectativas em relação à bancada socialista.

“O que esperamos é que o PS possa abster-se para deixar passar o candidato. Não peço para que vote favoravelmente, mas que se abstenha”, disse, sublinhando a necessidade de insistir para preencher os lugares que cabem ao terceiro e quatro partidos mais votados, o Chega e a IL respectivamente.

“Entendemos que não devemos desistir. A Assembleia da República deve ter quatro vice-presidentes. Vamos continuar a insistir para mostrar ao país que não é o André, o João, a Rita, é o Chega”, afirmou.

Com 70 anos e reformado, segundo o perfil do deputado disponível no site da AR, Jorge Galveias é o coordenador em duas comissões parlamentares, a de Trabalho, Segurança Social e a de Cultura.

Assegurando que não tem apoios para garantir a eleição, Ventura refere que a votação foi aumentando nas três anteriores votações (com Diogo Pacheco Amorim, Mithá Ribeiro e Rui Paulo Sousa) e não exclui candidatar ao cargo todos os seus pares na bancada: “Espero não chegar aí."

O pedido para a marcação da data da eleição vai ser feito na próxima conferência de líderes, marcada para dia 15 deste mês, e só depois os deputados podem votar em urna, de modo secreto.