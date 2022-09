Chega falha terceira eleição para a vice-presidência da AR. Apoio do PSD gera mal-estar interno

Rui Paulo Sousa não conseguiu ser eleito. Apelo ao voto no deputado do Chega enviado pelo líder parlamentar do PSD à sua bancada está a levantar polémica entre os sociais-democratas.

À terceira não foi de vez: o Chega voltou a não conseguir eleger o seu candidato ao lugar de terceiro vice-presidente da Mesa da Assembleia da República. O deputado Rui Paulo Sousa, vice-presidente da bancada do Chega, secretário-geral do partido e coordenador da Comissão de Ética, precisava de 107 votos a favor (porque o universo foi de 213 votantes), mas conseguiu apenas 64 a favor, 137 votos brancos e 12 nulos.

André Ventura chegou a manifestar alguma expectativa de que Rui Paulo Sousa poderia ser eleito depois de o líder da bancada social-democrata ter apelado, por email, aos seus deputados que votassem a favor do deputado Chega e de a IL ter anunciado que os seus oito deputados tinham liberdade de voto. Se as duas bancadas votassem em bloco a favor, com a do Chega aproximavam-se dos cem favoráveis, pelo que duas dezenas teriam que vir da bancada socialista. Mas o voto é secreto, em urna.

Após o anúncio dos resultados no plenário, André Ventura considerou tratar-se de um “boicote vergonhoso” ao Chega, o “maior boicote da Europa ocidental” a um partido. E acusou o PS de ser “o partido responsável” pelo chumbo contrariando a vontade dos portugueses que votaram no Chega. “Podem ignorar uma ou duas vezes, talvez não possam ignorar da próxima vez quando houver eleições [legislativas]”, avisou.

O socialista Eurico Brilhante Dias defendeu que foi uma “eleição livre e democrática” e os 120 socialistas votaram com as suas convicções e com o mandato que lhes foi dado pelos eleitores. Nele não estava qualquer boicote mas uma linha vermelha para todos aqueles que são contra a democracia e o sistema democrático”. “Somos 120 responsáveis. (...) Entre nós e a extrema-direita antidemocrática há uma linha vermelha que jamais iremos trespassar”, vincou, recorrendo a uma promessa que já fez noutras vezes: Connosco, não passarão.”

O líder da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, lembrou que o seu nome também já foi chumbado porque o PS não o apoiou ("boa parte da sua bancada não votou no meu nome") e pediu esclarecimentos a Brilhante Dias sobre a “justificação política”. “Se o candidato da IL teve 110 votos foi porque a larga maioria dos votos veio desta bancada. Eu próprio votei em vossa excelência”, replicou Eurico Brilhante Dias, desafiando Cotrim Figueiredo a apresentar candidato.

Brilhante Dias contra o PSD

Já fora do plenário, Eurico Brilhante Dias apontou baterias ao PSD. O socialista disse ser um “dia particularmente triste para a democracia” porque um partido “fundador” do regime democrático “deu aos seus deputados uma orientação de voto positivo na extrema-direita anti-democrática” que faz “discursos xenófobos e racistas”. “Ficou o PS e a esquerda parlamentar a defender a democracia e alguns deputados do PSD que não seguiram a orientação de voto”.

O apelo directo ao voto por parte do líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, gerou perplexidades na bancada social-democrata. Não só porque é invulgar dar por escrito orientação de voto num candidato fora do partido mas também porque a ideia transmitida aos deputados pela direcção do partido tem sido a de manterem a equidistância na querela entre o Chega e o presidente da Assembleia da República Augusto Santos Silva.

No email enviado aos deputados esta quinta-feira de manhã, a que o PÚBLICO teve acesso, Joaquim Miranda Sarmento justifica com a “prática parlamentar” a possibilidade de os quatro partidos mais votados poderem indicar “um deputado para a vice-presidência da Assembleia da República”. E chega mesmo a enfatizar que o PSD “nunca inviabilizou as candidaturas apresentadas por todas as forças políticas” que cumpriam as regras para indicar representante na Mesa. Uma referência ao facto de o Bloco e o PCP nunca terem deixado de eleger os seus candidatos em anteriores legislaturas quando foram o terceiro ou quarto partidos mais votados nas eleições.

Mas essa justificação dada pelo líder parlamentar não colheu consenso na bancada. “Já houve outros momentos em que a praxe parlamentar não foi cumprida”, comentou um deputado social-democrata ao PÚBLICO, que receava uma nova onda de críticas por causa de uma aparente aproximação do PSD ao Chega.

Já André Ventura, líder do Chega, não deixou de aproveitar a oportunidade para agradecer a “normalização” do seu partido.

Em Março deste ano, no arranque da legislatura, o Chega viu chumbados dois candidatos à vice-presidência, primeiro Diogo Pacheco de Amorim e depois Gabriel Mithá Ribeiro. Nessa altura, o anterior líder do PSD, Rui Rio, deu liberdade de voto aos deputados.