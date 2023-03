A domesticação das videiras tem uma nova história surpreendente

A história do vinho começa com a uva – até aqui é simples. Mas até chegarmos ao vinho há uma série de interrogações sobre o percurso das uvas, ou melhor, das videiras que lhes dão origem. Até agora, a ideia é que estas videiras, para passarem do estado selvagem ao cultivo pelos humanos, teriam sido domesticadas na região da Arménia, Azerbaijão e Geórgia (no Cáucaso, Europa Oriental). A trama é mais complexa do que isso. Além da região do Cáucaso, afinal há ainda um outro centro de domesticação na zona do Iraque, Jordânia ou Síria (no Sudoeste Asiático).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt