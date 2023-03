Família recebe 28,85 milhões no caso das fotos do acidente fatal de Kobe Bryant

Elementos do gabinete do xerife e dos bombeiros capturaram imagens dos corpos do basquetebolista e da filha Gigi e partilharam-nas. “Uma conduta grotesca”, classificou o advogado de Vanessa Bryant.

O condado de Los Angeles vai ter de pagar à mulher da estrela de basquetebol Kobe Bryant quase 29 milhões de dólares para resolver o processo judicial resultante da partilha de imagens do acidente que vitimou Bryant e a sua filha de 13 anos pelos agentes e bombeiros que acorreram ao local.

“Hoje, marca o culminar bem-sucedido da corajosa batalha da senhora Bryant para responsabilizar aqueles que se envolveram nesta conduta grotesca”, sublinhou Luis Li, advogado de Vanessa Bryant. “Lutou pelo marido, pela filha e por todos aqueles na comunidade cuja família falecida foi tratada com o semelhante desrespeito.”

Li confirmou que o acordo foi de 28,85 milhões de dólares (27,12 milhões de euros). Isto inclui os 16 milhões de dólares (15 milhões de euros) que um júri de um tribunal federal concedeu a Vanessa Bryant, em Agosto, após a descoberta de que os bombeiros e os agentes violaram a sua privacidade e causaram a sua aflição emocional.

Vanessa Bryant tinha processado o condado de Los Angeles, alegando invasão de privacidade, depois de acusar elementos do gabinete do xerife e dos bombeiros do condado de Los Angeles de partilharem imagens do acidente em locais não oficiais fora do âmbito da investigação, inclusive a pessoas num bar.

A estrela da NBA tinha 41 anos quando morreu. O jogador dos Los Angeles Lakers, que venceu cinco campeonatos da NBA e foi eleito para o Hall of Fame, foi vítima de um acidente em Calabasas, Califórnia, a 26 de Janeiro de 2020​.

Mira Hashmall, a advogada que representou o condado no caso, disse ao Los Angeles Times que o acordo foi “justo e razoável”, acrescentando que resolve “todas as questões pendentes relacionadas com reclamações judiciais pendentes no tribunal estatal, reclamações futuras das crianças Bryant e outros custos, com cada parte responsável pelos honorários dos respectivos advogados”.