Tribunal da Relação de Évora declara nula a sentença que condenou arguidos de Tancos

O Tribunal da Relação de Évora declarou nulo o acórdão do julgamento de Tancos, proferido pelo Tribunal de Santarém no início de Janeiro de 2022, confirmou o PÚBLICO junto de fontes ligadas ao processo. O principal arguido e autor confesso do assalto, João Paulino, tinha sido condenado a oito anos de cadeia.

Dos 11 condenados no julgamento de Tancos há um ano, dez tinham recorrido do acórdão do Tribunal de Santarém, mas apenas sete quiseram alegar em sua defesa na fase de recurso. O julgamento será lembrado, entre outras coisas, pela absolvição pelo crime de de prevaricação e outros crimes do ex-ministro da Defesa José Azeredo Lopes.

O que estava em causa, embora em graus diferentes, eram condenações pelo crime de favorecimento pessoal que lhes valeram penas suspensas (até aos cinco anos) e inibição de exercerem funções pelo mesmo período. Para Bruno Ataíde ou para Vasco Brazão, os advogados admitiram que podia estar em causa o crime de denegação de justiça, pelo facto de o Ministério Público não ter sido informado nem da investigação que a PJM estaria a desenvolver, nem da descoberta do material, quando a PJ tinha sido nomeada para investigar; tal reduziria a pena a que foram condenados.

Para Paulino, é mais do que isso: Carlos Melo Alves tentou, nas alegações de 28 de Fevereiro, libertar Paulino do crime de terrorismo, contestando por exemplo a conclusão da primeira instância de que ele teria tentado vender explosivos a um antigo elemento da ETA espanhola, o que para Carlos Melo Alves se afigura impossível por à data já estar extinta esta organização terrorista e por ter esse crime sido imputado com base “em prova insuficiente”.

Melo Alves referia-se à prova com base numa escuta que não foi possível contraditar em julgamento por ausência daquele de quem os advogados de defesa esperavam viesse a ser uma importante testemunha — Paulo Lemos, conhecido por “Fechaduras” —, já que foi o informador da Polícia Judiciária que soube e transmitiu a esta polícia, logo em Março de 2017, que um furto de armamento estava em preparação e que seguiu as indicações da própria PJ, acusada por seu turno pelos advogados de defesa de nada ter feito para impedir o assalto.