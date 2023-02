Reino Unido e UE chegaram a acordo sobre o protocolo irlandês. Quais os próximos passos?

Sunak e Von der Leyen anunciaram uma solução para agilizar a operacionalização do regime regulatório aplicável à Irlanda do Norte, que pode enfrentar oposição em Londres e em Belfast.

Depois do anúncio de Rishi Sunak, primeiro-ministro britânico, e de Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, na segunda-feira, em Windsor, sobre as novas soluções para agilizar o protocolo irlandês do “Brexit”, o foco está essencialmente na reacção dos partidos unionistas norte-irlandeses e da ala brexiteer do Partido Conservador.