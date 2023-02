Taylor Swift liderou vendas de discos em 2022

A cantora e compositora Taylor Swift é a artista que mais discos vendeu em 2022, arrecadando perto de 90 milhões de euros. As contas foram feitas pela International Federation of Phonographic Industry (IFPI - Federação Internacional da Indústria Fonográfica), organização representativa da indústria fonográfica a nível mundial, com base nas vendas de música em streaming, em formato digital e formato físico.

Midnights, o décimo álbum da cantora norte-americana editado no ano passado, rendeu seis milhões de vendas e 1,8 mil milhões de streams. Depois de 2014 e 2019, é a terceira vez que Taylor Swift ocupa o primeiro lugar. Apesar desta posição cimeira, e de encontrarmos por aqui vários artistas americanos, o ranking deste ano espelha como a indústria da música já não é exclusivamente dominada por artistas e pelo mercado anglo-saxónicos, com outras geografias a ditarem tendências e hábitos musicais.

Músicos e bandas asiáticas continuam em ascensão. Os sul-coreanos BTS, reis do K-pop, surgem na segunda posição do pódio, acompanhados pelos conterrâneos Seventeen, em sexto, e Stray Kids, em sétimo. Jay Chou, cantor e rapper de Taiwan, conquistou o nono lugar.

Em quarto está Bad Bunny, cantor e compositor porto-riquenho, nome incontornável do reggaetón. O álbum que lançou no ano passado, o precioso Un Verano Sin Ti, foi o disco mais ouvido em streaming, com 4,3 mil milhões de streams, o dobro das escutas obtidas por Taylor Swift. O porto-riquenho é, aliás, o preferido dos ouvintes no Spotify: 2022 foi o terceiro ano consecutivo em que alcançou o topo da lista do maior serviço de streaming de música. No campeonato do streaming, Midnights foi também ultrapassado por Harry’s House, do inglês Harry Styles, ex-One Direction, que neste ranking ocupa o oitavo lugar.

A par da pop (de várias declinações), o rap é o género que domina os tops de vendas, aqui representado por artistas como Drake, Eminem, Kendrick Lamar ou Lil Baby. Além de Taylor Swift, Billie Eilish é a única artista mulher presente neste ranking.

Segundo a IFPI, o streaming representa actualmente quase dois terços das receitas de vendas dos artistas - o que justifica a presença de Ed Sheeran na décima posição. Apesar de o cantor britânico não ter lançado nenhum disco em 2022, isso não estancou a sua popularidade no catálogo das plataformas de streaming.

Em 2021, a indústria fonográfica gerou uma receita global de 25,9 mil milhões, valor que, segundo os mais recentes cálculos, deverá aproximar-se dos 30 mil milhões em 2022.

O top completo do IFPI deste ano:

1. Taylor Swift

2. BTS

3. Drake

4. Bad Bunny

5. The Weeknd

6. Seventeen

7. Stray Kids

8. Harry Styles

9. Jay Chou

10. Ed Sheeran

11. Eminem

12. Kanye West

13. YoungBoy Never Broke Again

14. Kendrick Lamar

15. Lil Baby

16. Billie Eilish

17. Post Malone

18. Juice WRLD

19. The Beatles

20. Imagine Dragons