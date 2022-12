Bad Bunny é o músico mais ouvido do mundo em 2022 (no Spotify)

No mundo dos ouvintes do Spotify, a maior plataforma de streaming do planeta, não há espaço para grandes surpresas. Em 2020, o músico mais ouvido no mundo foi o porto-riquenho Bad Bunny. Em 2021, o cantor de Soy peor manteve-se no topo da lista. Este ano, aquele em que editou o seu quarto álbum a solo, Un Verano Sin Ti, Bad Bunny continua número um.

As listas que desde 2016 o Spotify revela no final de cada ano denunciam uma certa previsibilidade. Temos, portanto, Bad Bunny de novo como artista mais ouvido, sendo que também é dele o álbum com mais streams em 2022 na plataforma, o supracitado Un Verano Sin Ti (Harry’s House, de Harry Styles, e SOUR, de Olivia Rodrigo, surgem em segundo e terceiro lugares).

Na lista global de streams, surgem atrás de Bad Bunny outros nomes habituais nos últimos anos: a americana Taylor Swift, à boleia do seu novo álbum, Midnights, logo seguida pelos canadianos Drake e The Weeknd e pelas estrelas do K-pop BTS.

Contudo, o predomínio de Bad Bunny não se estende a Portugal. Nas listas reveladas na quarta-feira relativas aos ouvintes portugueses do Spotify, o porto-riquenho não surge sequer no top 10 dos mais ouvidos. A sua ausência, porém, não elimina uma certa sensação de déjá-vu: temos no topo The Weeknd, seguido de Drake e Taylor Swift.

As especificidades nacionais manifestam-se no português cantado por quatro dos nomes no top 10, todos músicos brasileiros: Luan Santana, Marília Mendonça, Pedro Sampaio e Anitta surgem entre outros habitués globais como Ed Sheeran e Harry Styles.

No que a músicos portugueses diz respeito, o hip-hop é rei: Ivandro, Dillaz, Julinho KSD, Wet Bed Gang e Plutónio são os cinco mais ouvidos. Ivandro, de resto, comparece em três das cinco canções portuguesas mais ouvidas. As suas Lua e Moça ocupam os dois primeiros lugares, e Como tu, de Bárbara Bandeira, em que participa como convidado, surge em quarto. Completam o top 5 outra canção de Bárbara Bandeira, Onde vais (com a colaboração de Carminho), em terceiro, e Let you go, de Richie Campbell, em quinto.

Num ano em que, segundo revelou o Spotify, o consumo de música portuguesa cresceu 37%, os álbuns mais ouvidos em Portugal na plataforma foram Chama Meu Nome, de Pedro Sampaio, Harry’s House, de Harry Styles, Equals, de Ed Sheeran, Un Verano Sin Ti, de Bad Bunny, Versions of Me, de Anitta, Sabi na Sabura, de Julinho KSD, SOUR, de Olivia Rodrigo, Dawn FM, de The Weeknd, Oitavo Céu, de Dillaz, e Future Nostalgia, de Dua Lipa.