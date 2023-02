P24. Sondagem mostra “descontenamento face ao Governo, mas a oposição não se afigura como alternativa”: análise de Manuel Carvalho

Neste P24 ouvimos a análise do director do PÚBLICO, Manuel Carvalho, à sondagem do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (Cesop) da Universidade Católica para o PÚBLICO, RTP e Antena 1.

Os resultados da última sondagem do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (Cesop) da Universidade Católica para o PÚBLICO, RTP e Antena 1 dão aos socialistas 32% das intenções de voto e 31% aos sociais-democratas. Não é o PSD que melhora, é sobretudo o PS que piora: se as eleições legislativas se realizassem agora, haveria um empate técnico entre os dois maiores partidos e a direita conseguiria, toda junta, a maioria absoluta. Neste P24 ouvimos a análise do director do PÚBLICO, Manuel Carvalho.

