Irlanda do Norte revive horror da violência sectária com tentativa de homicídio de inspector policial

Polícia detém três pessoas e admite envolvimento de milícias republicanas num ataque a tiro em Omagh. Crime acontece em pleno braço-de-ferro político por causa do protocolo irlandês do “Brexit”.

A Irlanda do Norte acordou esta quinta-feira em estado de choque e com a terrível impressão de estar novamente a fazer marcha-atrás no difícil caminho de pacificação do conflito histórico entre unionistas e nacionalistas e no processo de reconciliação, consagrado pelo Acordo de Sexta-Feira Santa, de 1998.