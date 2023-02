Café com azeite? Starbucks quer pôr-nos a beber Oleato

A Starbucks lançou uma nova bebida que mistura café com azeite e está já a experimentá-la num país onde o café é uma religião: a estreia do Oleato é feita em Itália e proposta como mais uma alternativa ao café expresso ou ao cappuccino standard.

As chamadas bebidas Oleato são feitas com café arábica “numa infusão com uma colher de azeite extra virgem Partanna, prensado a frio”, anunciou a Starbucks, a maior cadeia de café do mundo. O preço situa-se entre 4,5 euros e 6,5 euros, dependendo do tamanho da chávena.

Alguns jovens clientes de uma Starbucks no centro de Milão parecem ter gostado da iniciativa: “É uma ideia estranha... Mas tem algo de diferente e, na minha opinião, poderá apelar muito mais aos estrangeiros do que aos italianos”, disse Nicole Molinari, de 20 anos.

Stefania Battagli, 22 anos, opinou que o café tinha azeite a mais para o seu gosto. “Mas eu gosto, porque o leite e o azeite podem ser ambos saboreados distintamente.” E acrescentou: “Não sei bem como explicar, mas sentem-se os dois sabores, eles misturam-se e funcionam bem em conjunto.”

O fundador da empresa, Howard Schultz, que, reza a história, foi numa viagem a Milão em 1983 que se sentiu inspirado a exportar os hábitos italianos do café para os Estados Unidos, descreveu os Oleato como "a próxima revolução no café".

O fundador da empresa, Howard Schultz, que, reza a história, foi numa viagem a Milão em 1983 que se sentiu inspirado a exportar os hábitos italianos do café para os Estados Unidos, descreveu os Oleato como “a próxima revolução no café”.

A proposta Oleato estreou-se em vários formatos, incluindo latte, café com leite, uma opção “desconstruída” com sumo de limão, e, em versão bar, um Espresso Martini com vodka e xarope de baunilha.

As bebidas serão mais tarde lançadas “em mercados seleccionados por todo o mundo”, começando pelo sul da Califórnia, nos Estados Unidos, na Primavera, e mais tarde, ainda este ano, no Japão, Médio Oriente e Grã-Bretanha, adiantou a Starbucks.

Foto O Oleato tem diversas propostas de café+azeite

A empresa norte-americana foi fundada em Seattle em 1971 e tem quase 36 mil lojas em todo o mundo. Está presente em Itália desde 2018, mas são apenas 23 lojas num país obcecado por café, onde cerca de 59 milhões de pessoas dispõem de bons cafés em quase todas as esquinas.

Praticamente o mesmo número de lojas que tem em Portugal, onde se estreou em 2008. Só falta saber quando e se chegará este “cafézeite” às Starbucks portuguesas.