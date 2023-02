“Noiva do Daesh” foi vítima de tráfico sexual, mas isso não chega para anular perda de nacionalidade

Apesar de restarem poucas dúvidas de que Shamina Begum “foi recrutada, transferida e depois alojada com o objectivo de exploração sexual”, isso é “insuficiente” para que veja ser revogada a perda de cidadania britânica, considera o juiz Robert Maurice Jay, do Tribunal Superior de Justiça de Inglaterra e de Gales. Quatro anos depois da decisão do Governo de lhe retirar a cidadania, Begum, que tinha 15 anos quando foi levada para a Síria por membros do Daesh, vê assim recusado o recurso analisado por uma comissão especial de imigração formada por três juízes.

O juiz Jay, autor da deliberação conhecida esta quarta-feira, considera que este é um caso de “grande preocupação e dificuldade”. Admitindo que “muitas pessoas sensatas” concordariam com a avaliação do Ministério do Interior – feita em 2019 e reafirmada agora – de que Begum viajou voluntariamente e que representa “uma ameaça para a segurança nacional”, a comissão diz que “a ideia de que Begum podia ter concebido e organizado tudo isto sozinha não é plausível”.

Assim, “pessoas razoáveis discordariam profundamente com a ministra do Interior [Suella Braverman], mas isso levanta questões sociais e políticas que não cabe a esta comissão abordar”. Apesar disso, os juízes dizem-se preocupados com “a aparente desvalorização por parte do Ministério do significado da radicalização e do aliciamento, ao afirmar que o que aconteceu a Begum não é incomum”. Seja como for, a questão da cidadania só pode ser decidida pelo Ministério do Interior, conclui a comissão.

Begum, que saiu do Reino Unido com duas amigas, em 2015, é uma entre as centenas de meninas e mulheres europeias que se renderam depois da derrota dos terroristas do Daesh, em 2017, na Síria (conhecidas como "noivas do Daesh"). Com elas estavam perto de 1500 menores, seus filhos. Dois anos depois, não só viu o Governo do seu país recusar o pedido para regressar – um pedido feito por todas as europeias detidas em acampamentos-prisões no Norte da Síria e do Iraque – como viu decretada a sua perda de cidadania.

Três filhos mortos

Na altura estava grávida do terceiro filho e já tinha perdido dois. Numa entrevista, afirmou que queria regressar precisamente para garantir que não veria morrer o filho que estava prestes a nascer. Pouco depois, as Forças Democráticas da Síria (um grupo curdo formado e apoiado pelos Estados Unidos para combater o Daesh), que gerem os campos, anunciaram que o bebé, Jarrah, tinha morrido, quando a família de Begum já pedira para o receber no Reino Unido.

A defesa de Begum começou por argumentar que o Governo não lhe podia retirar a nacionalidade porque isso a deixaria apátrida – em princípio, só pode ser retirada a cidadania a alguém que tenha uma segunda nacionalidade. O Governo e a mesma comissão especial já tinham declarado que a questão não se coloca porque “tecnicamente” ela tem direito à cidadania bangladeshi: a sua família é do Bangladesh, mas ela nunca visitou o país e o Governo de Daca não tenciona deixá-la entrar.

Agora, os seus advogados, Gareth Pierce e Daniel Fuerner, apelam à actual ministra do Interior para reavaliar o caso “à luz das perturbantes descobertas da comissão”, considerando que o Governo deixa Begum “numa detenção ilegal, arbitrária e indefinida, sem julgamento, num campo sírio” e defendendo que esta posição retira protecção a outras vítimas de tráfico. Seja como for, prometem “perseguir com urgência todas as formas possíveis de contestar a decisão”.

Já o Ministério do Interior afirmou-se “agradado” com a deliberação”, sublinhando que a sua prioridade continua a ser “a segurança do Reino Unido”. Sajid Javid, que tinha a pasta de Braverman em 2019, congratulou-se e reafirmou que os ministros devem ter “o poder para impedir a entrada no país a quem se considere que o ameaça”.

A maioria dos países da União Europeia já repatriou grande parte das suas cidadãs e dos seus filhos que se encontravam nestes campos. Portugal é dos poucos países que ainda não o fez: há 16 mulheres e 27 crianças identificadas pelo país (a maioria das mulheres não são portuguesas, mas casaram com portugueses e são mães dos seus filhos).