Noivas e filhos da morte à espera de nova vida

Bárbara diz-se pronta para morrer. Catarina e Vânia querem viver e pedem para regressar a Portugal. Por algum motivo, todas foram parar ao “califado” do Daesh, no Iraque e na Síria.

Catarina Almeida, hoje com 51 anos, seguiu o filho mais velho para a Síria para o tentar “salvar”. Natural da Guarda, era emigrante em França quando o Daesh, autodenominado Estado Islâmico, saiu das sombras para conquistar vastas aéreas do Iraque e da Síria e proclamar um “califado”, em Junho de 2014. O filho, Dylan, morreu e Catarina foi detida pelas forças curdas quando tentava fugir com o neto. O percurso de Vânia Chérif foi outro, tendo seguido o marido, o franco-tunisino Malik Sherif, com o filho, ainda bebé; já no “califado”, teve uma filha e viu o marido morrer em combate — um trajecto idêntico ao da maioria das centenas de europeias que acabaram conhecidas como “noivas” do Daesh.