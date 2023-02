À frente da Assembleia, o Sr. Lisboa abriu o jardim e pôs os vegetais na mesa

O projecto, da mesma equipa da Cozinha do Sr. Lisboa, aposta num menu flexitariano, com opções para vegetarianos, mas alguns pratos com proteína animal.

A pouco e pouco, a cozinha vegetariana vai fazendo o seu caminho. Aqui, ela entra por um jardim – o do Sr. Lisboa, a personagem fictícia criada por Francisco Breyner, 28 anos, para os (neste momento já dois) restaurantes que tem em Lisboa. A aventura começou há seis anos, com a Cozinha do Sr. Lisboa, na Rua de São José, e alargou-se agora com o Jardim do Sr. Lisboa, situado mesmo em frente à Assembleia da República.