Lavar a roupa liberta fibras de plástico poluentes. Veja o que deve fazer

Quando lava a roupa está a libertar microfibras poluentes. Para reduzir este impacto, tente lavar menos vezes ou equipar a sua máquina com dispositivos de filtração.

Além do consumo de água e energia, a lavagem da roupa é uma fonte de outro problema ambiental sério: a poluição por fibras de microplásticos.

À medida que as suas roupas e lençóis se agitam na máquina de lavar e caem na máquina de secar, perdem pequenas fibras - muitas das quais são pequenos pedaços de plástico de tecidos sintéticos como o poliéster - que podem acabar nos rios, oceanos e no ar.

Microfibras são o tipo de plástico mais abundante no ambiente, de acordo com estudos. Os microplásticos também foram descobertos em dejectos humanos – o que sugere que estes existem mesmo dentro dos corpos das pessoas.

“Sabemos que estamos expostos a microplásticos de várias fontes”, confirma Britta Baechler, directora dos estudos sobre plásticos oceânicos na Ocean Conservancy, uma organização de defesa ambiental, acrescentando que os impactos dos microplásticos na saúde humana estão ainda a ser estudados. Alguma investigação já provou que a exposição a microplásticos pode causar efeitos negativos na saúde de certos animais.

Apesar de os têxteis poderem libertar microfibras à medida que são feitos ou usados, reavaliar como lava a sua roupa pode ajudar a fazer a diferença. Lavar uma única máquina de roupa sintética pode libertar milhões destas fibras minúsculas.

A maneira mais impactante de combater a poluição por microfibras é desenvolver melhores têxteis, resume Kelly Sheridan, directora da investigação no The Microfibre Consortium, que trabalha para reduzir a libertação de microfibras na indústria têxtil. Esta responsável acrescenta ainda que, na maioria das vezes, é a construção das peças e como o tecido é processado que determina a quantidade de microfibras que eles vão libertar.

Foto GettyImages

Também pode ajudar em casa. Eis como:

Posso reduzir a poluição se trocar para tecidos naturais?

Enquanto muitos estudos mostram que o poliéster e outras roupas sintéticas podem ser uma grande fonte de fibras microplásticas prejudiciais, escolher usar tecidos mais naturais, como o algodão, não é uma solução tão simples quanto parece.

“Quando se transforma uma planta de algodão numa fibra que é usada em peças de vestuários, o algodão é processado de uma maneira que torna a sua estrutura química original diferente,” diz Kelly Sheridan. “Uma fibra de algodão no seu estado final não se degrada necessariamente e, se ainda o fizer, será num processo muito mais lento.”

“À medida que se biodegrada,” acrescenta, “que químicos estão a ser libertados para o ambiente?”

Foram encontradas fibras naturais nos oceanos. Um estudo revisto pelos pares, publicado em 2020, analisou amostras de água de oceanos de todo o mundo e reportou que a maioria das fibras encontradas eram de celulose tingida, não de plástico.

“O pressuposto de que as fibras naturais não são um problema, certamente, ainda não foi provado,” avisa Sheridan.

Como lavar a minha roupa e reduzir as microfibras?

O primeiro passo é reduzir a quantidade de vezes que colocámos a roupa na máquina de lavar.

Pergunte-se se precisa mesmo de lavar alguma coisa depois de a usar uma vez, diz Elena Karpova, uma professora da Universidade da Carolina do Norte que estuda a sustentabilidade têxtil.

E já que as microfibras também são libertadas de máquinas de secar, tente secar as suas roupas ao ar mais vezes.

Foto Erik Isakson/GettyImages

Lavar e secar a sua roupa na máquina com menos frequência também pode ajudá-la a durar mais, criando também outros benefícios ambientais, como a redução do consumo de água e energia.

Alguns estudos sugerem que lavar roupa na máquina com grandes quantidades de água e mais agitação pode aumentar a perda de microfibras. Os especialistas recomendam fazer cargas de tamanho normal, ao invés de usar a máquina a meio ou parcialmente cheia.

Também pode ser benéfico lavar a roupa com uma temperatura mais baixa e por um período de tempo mais curto, porque lavagens mais quentes e de mais tempo podem produzir mais fibras poluentes.

Se puder, use uma máquina de carregamento frontal, que se descobriu gerar menos liberação de microfibra do que os aparelhos de carregamento superior.

Os filtros e outros dispositivos de lavandaria funcionam?

Existem vários dispositivos desenhados para combater a poluição de microfibras, incluindo filtros de máquina, sacos e bolas de roupa. Os estudos sugerem que os filtros podem ser os mais eficazes.

Num estudo de laboratório, por exemplo, o filtro que foi testado capturou uma média de 87 por cento das fibras. Outro estudo examinou o impacto de instalar filtros em cerca de 100 casas numa pequena cidade do Canadá e descobriu uma redução significativa na redução de microfibras em águas residuais, as amostras de cotão capturadas pelos filtros continham uma média de até 2,7 milhões de microfibras por semana.

Enquanto alguns modelos de máquinas de lavar em outros países podem vir com estes filtros incluídos, nos Estados Unidos são geralmente comprados separadamente e instalados, o que pode sair caro.

As soluções mais em conta, como os sacos ou bolas de lavandaria, também podem reduzir a poluição de microfibras, no entanto os estudos mostram que a sua eficácia pode variar. Um estudo de 2020 sobre seis dispositivos descobriu que um determinado filtro tinha a melhor performance, reduzindo a perda de microfibras em 70 por cento. O saco de lavandaria veio em segundo, com uma redução de 54 por cento, seguido pela bola de lavandaria que reduziu em 31 por cento a perda de microfibras.

Se experimentar estes dispositivos, tenha atenção em eliminar devidamente as fibras capturadas, colocando-as no lixo. Um lixo coberto pode ajudar a reduzir a quantidade de fibras transportadas pelo ar, avisa Britta Baechler.

Tenha em mente, porém, que a adopção destas dicas não vai resolver o problema, lembra Kelly Sheridan. Mas fazer “uma combinação de todas essas coisas só pode ajudar”.