O que são microplásticos? Quais os perigos?

Quais os perigos?

Ingestão na vida marinha (e não só)

Muitos organismos marinhos ingerem estes microplásticos, desde o zooplâncton (que é comido por outros animais) até às baleias – o que os propaga na cadeia alimentar. É quase certo que haja exposição de quase todas as espécies a estes microplásticos.

Fibras de microplástico vermelho envolvem um copépode Temora, uma espécie de zooplâncton

Créditos: Plymouth Marine Laboratory

Um problema ambiental

Os plásticos são um produto criado pelos humanos e são encontrados em quase todos os locais do planeta. São produzidos cerca de 400 milhões de toneladas de plástico todos os anos – e estima-se que a produção vá continuar a aumentar até 2050. Tudo isso deixa uma pegada ambiental. Junta-se o facto de muitos microplásticos funcionarem como uma “esponja” de poluentes, que migram para os microplásticos e depois os espalham por todo o lado, podendo também passá-los para os organismos dos animais.

A incerteza dos riscos na saúde humana

Todos os dias, inalamos pó, areias e também microplásticos – mas não se sabe ainda os efeitos que estes últimos podem ter na saúde humana. Há estudos que indicam que os humanos podem ingerir entre dezenas a cerca de 100 mil partículas de microplásticos por dia. Tal significa que, nos casos mais graves, cada pessoa pode estar a ingerir o equivalente à massa de um cartão de crédito por ano.



Não se sabe quanto tempo é que os microplásticos permanecem no corpo humano, mas a presença destas partículas pode causar danos nas células e reacções alérgicas. Os nanoplásticos poderão ser mais perigosos porque são bem mais pequenos e podem ser transportados na corrente sanguínea e atravessar as membranas celulares. Alguns componentes do plástico podem também afectar o sistema endócrino (que regula as hormonas).

Plástico e lixo numa praia do Haiti

Ricardo Rojas/REUTERS