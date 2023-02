Turquia. Mustafa e Osman sobreviveram 260 horas debaixo dos escombros

Osman Halebiye, de 14 anos, e Mustafa Avci, de 34, foram encontrados vivos em Antakya, no sudeste da Turquia.

Duas pessoas foram resgatadas com vida dos escombros na Turquia nesta sexta-feira, 17 de Fevereiro, 11 dias depois de o terremoto abalar o país e a vizinha Síria e matar mais de 43 mil pessoas.

Osman Halebiye, de 14 anos, foi resgatado durante a noite na cidade de Antakya, no sudeste da Turquia, 260 horas depois de o terramoto fazer tremer a terra na noite de 6 de Fevereiro, avançou a agência de notícias estatal Anadolu. O jovem está a receber tratamento no hospital.

Mustafa Avci, de 34 anos, também foi encontrado vivo em Antakya, 261 horas após o terremoto. Enquanto estava a ser transportado numa maca, conseguiu ver o filho recém-nascido através de uma videochamada com os pais.

Hatay’da enkaz altindan 261’inci saatte, bu gece kurtarilan Mustafa, tibbi müdahalenin ardindan ilk olarak, telefon numarasini hatirladigi bir yakinini aradi. Kardesimiz Mustafa’yi bu kadar iyi görmekten çok mutluyuz. pic.twitter.com/t0jrmH0M6r — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 16, 2023

"Perdi completamente a esperança. Isto é um verdadeiro milagre. Devolveram-me o meu filho. Vi os destroços e pensei que ninguém poderia sair vivo dali. Estávamos preparados para o pior", disse o pai, Ali Avci.

Estes resgates, mais de 200 horas horas depois do terramoto, estão a tornar-se cada vez mais raros. O terramoto foi o mais mortal da história moderna da Turquia — um abalo de magnitude 7,8 ​na escala de Richter, foi seguido por um tremor igualmente poderoso, poucas horas depois. O número de mortos na Turquia já ultrapassa os 38 mil, disseram autoridades.

Ainda assim, as equipas de salvamento têm conseguido algumas vitórias. Ainda esta quinta-feira, duas pessoas foram encontradas com vida entre os destroços de edifícios que desabaram na província turca de Karamanmaras, dez dias depois dos sismos.

De acordo com as televisões turcas, uma das sobreviventes tem 30 anos, foi resgatada depois de várias horas de trabalho de desencarceramento por equipas de salvamento no local e transportada para um hospital.

Horas antes, uma adolescente de 17 anos também foi encontrada entre os escombros de um prédio, na mesma localidade, o epicentro do primeiro de dois sismos que assolaram a Turquia e a Síria.

Número de desaparecidos ainda é desconhecido

Na Síria, já devastada por mais de uma década de guerra civil, as autoridades registaram mais de 5800 mortes, número que não é actualizado há vários dias.

A maior parte das mortes na Síria ocorreu no noroeste, uma área controlada pelos rebeldes que estão em guerra com o presidente Bashar al-Assad, o que só complicou as operações para ajudar quem foi afectado pelo terremoto.

Nem a Turquia nem a Síria revelaram quantas pessoas ainda estão desaparecidas após o terremoto.

Para as famílias que ainda esperam boas notícias, a raiva cresce contra o que consideram práticas de construção corruptas e um desenvolvimento urbano profundamente mal planeado que resultou na desintegração de milhares de casas e edifícios.

A Turquia prometeu investigar qualquer suspeita de responsabilidade pelo desabamento de edifícios e ordenou a detenção de mais de 100 pessoas, incluindo empreiteiros.

ONU apela por ajuda

A ONU apelou na quinta-feira por mais ajudas para as operações de socorro na Turquia, apenas dois dias depois de lançar o mesmo apelo para a Síria. Há pessoas a dormir em tendas, mesquitas, escolas ou carros em toda a extensa zona do desastre, aguentando temperaturas abaixo de zero graus Celsius.

A Organização Mundial da Saúde também disse estar preocupada com o bem-estar das pessoas no noroeste país, onde foi registado o maior número de mortes na Síria. Estima-se que cerca de 50 mil famílias precisem de abrigos de emergência. Muitas pessoas na região sentiram-se abandonadas à medida que a ajuda chegava a outras zonas afectadas. Com Lusa