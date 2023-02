Sismo que abalou Turquia e Síria deixou um cenário “apocalíptico”

Photo by Ercin Erturk/Anadolu Agency via Getty Images

Quarteirões inteiros em ruínas, um mar de destroços, ruas e veículos desfeitos. Milhares de mortos, milhares de feridos e um incontável número de habitantes que ficaram sem casa em poucos minutos. O sismo que atingiu esta segunda-feira a Turquia e a vizinha Síria foi um dos mais fortes dos últimos 100 anos. "Parecia que estávamos dentro de um berço e que alguém nos estava a abanar. Éramos nove em casa. Dois filhos meus ainda estão nos escombros, estou à espera deles", disse uma mulher com o braço partido e vários ferimentos no rosto junto aos destroços do prédio de sete andares onde morava em Diyarbakir, no sudeste da Turquia.