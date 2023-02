Sismo na Turquia complica situação dos refugiados da guerra na Síria

Das quase 5,5 milhões de pessoas que fugiram à longa e sangrenta guerra civil na Síria, perto de 3,7 milhões estão refugiadas na Turquia e uma grande parte delas vive nas regiões fronteiriças de Gaziantep, Sanliurfa e Hatay que foram as mais gravemente afectadas pelos grandes sismos desta segunda-feira. A pouca distância, no outro lado da fronteira, cerca de 4,5 milhões de pessoas engrossam nas províncias de Idlib e de Alepo as estatísticas dos deslocados internos devido à guerra – e também aqui os estragos dos terramotos foram devastadores.