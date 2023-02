Vítimas do sismo na Turquia e na Síria já são mais de 5000 e podem chegar às 20 mil

Temperaturas negativas, chuva e neve, tudo dificulta os esforços para resgatar milhares de pessoas que se estima estarem ainda debaixo de escombros, mais de 30 horas depois de um terramoto de magnitude 7,8 na escala de Richter ter abalado o Sudeste da Turquia e o Noroeste da Síria. A Protecção Civil turca (AFAD) já contabilizou 3419 mortos – somadas as 1602 vítimas já confirmadas na Síria, os mortos entre os dois países são pelo menos 5021.

Mais assustador é pensar que a dimensão da tragédia pode estar ainda escondida. Se na Síria é difícil reunir informações, com o sismo a atingir zonas controladas pelo regime e áreas sob controlo de diferentes grupos de rebeldes, na Turquia há regiões onde as equipas de socorro ainda não chegaram ou chegam agora a conta-gotas. Na principal auto-estrada que dá acesso a Marash (ou Kahramanmaras), perto do epicentro, a BBC encontrou esta manhã os membros de uma equipa de resgate “ansiosos” por chegarem à cidade e começar à procura de sobreviventes, admitindo não fazer ideia do que iam encontrar.

A Organização Mundial da Saúde avisa que o número final de vítimas pode ultrapassar as 20 mil. “Existe um potencial contínuo para abalos adicionais e muitas vezes vemos números oito vezes superiores aos números iniciais”, disse à AFP Catherine Smallwood, responsável de situações de emergência da OMS na Europa, numa altura em que os balanços provisórios apontavam para 2600 mortos. “O número de pessoas mortas e feridas vai aumentar bastante na próxima semana.”

“Estamos especialmente preocupados com as áreas de onde ainda não temos informação”, disse esta terça-feira o director-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em Genebra, explicando que “o mapeamento de danos é uma forma de perceber onde devemos focar a nossa atenção”.

Nas redes sociais, muitos turcos reagem indignados ao que dizem ser o fracasso das autoridades na província de Hatay, fronteiriça com a Síria. “Estou tão zangada”, escreve no Twitter a analista Gönül Tol, directora de Estudos Turcos no Middle East Institute, em Washington. “As pessoas estão a tentar desenterrar os seus familiares. Está frio, está a chover, não há electricidade”, descreve. “Um membro da minha família está preso debaixo de uma laje de cimento, à espera das equipas de resgate há horas”.

Ainda em Hatay, a Reuters esteve num local onde se ouvia a voz de uma mulher a pedir ajuda sob uma pilha de destroços. “Eles fazem barulho, mas não vem ninguém”, disse, a chorar, Deniz, um residente na zona. “Estamos devastados, estamos devastados… Meu Deus… Eles chamam. Eles dizem ‘salvem-nos’, mas não podemos salvá-los. Como é que vamos salvá-los?”

Se na Turquia chove ou neva – numa conversa com os jornalistas em Istambul, o vice-presidente, Fuat Oktay, sublinhou que o mau tempo está a dificultar a chegada de ajuda à região afectada –, o Norte da Síria, diz a Al-Jazeera, foi atingido por “uma forte tempestade.”

Raed al-Saleh, que dirige os Capacetes Brancos (como são conhecidos os voluntários da Defesa Civil Síria, grupo que nasceu para resgatar civis dos escombros dos bombardeamentos das forças de Bashar al-Assad), pediu ajuda urgente para o Nordeste da Síria. “Todos os segundos contam para salvar vidas e pedimos a todas as organizações humanitárias para nos enviarem ajuda material e responderem com urgência a esta catástrofe”, disse à Reuters.