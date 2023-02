Calçado português lança compromisso para reduzir a pegada

Uma centena de empresas abre as portas à mudança num sector que promete reinventar-se numa indústria com menos resíduos, mais reutilização, alimentada por energia verde.

Depois do pontapé na crise, com um novo recorde de exportações em 2022, a indústria portuguesa do calçado vai dar o pontapé de saída para uma transformação radical do seu impacto ambiental. No dia 24 de Fevereiro, cerca de 100 empresas do sector vão assinar, no Porto, o "compromisso verde do cluster do calçado", um documento que "visa inspirar e apoiar" a redução da pegada ambiental e a mudança de direcção desta indústria rumo à economia circular.