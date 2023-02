Bruxelas deve dar como concluída reestruturação do Novo Banco, mas falta avaliar contas auditadas

Só após analisadas as contas auditadas do Novo Banco, que costumam ser apresentadas no segundo trimestre, é que Bruxelas vai tomar uma decisão final quanto ao processo de reestruturação do banco.

A Comissão Europeia comunicou a Portugal, esta segunda-feira, que vai dar como concluído o processo de reestruturação do Novo Banco, iniciado em 2017 e que deveria ter ficado fechado em 2021. Com o processo concluído, o banco já não deverá solicitar mais qualquer injecção de capital, incluindo por via de um mecanismo adicional (que deixa de estar em vigor) que previa que o Estado português pudesse vir a ser chamado a injectar até mais 1,6 mil milhões de euros no capital do Novo Banco.