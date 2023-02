Um jovem e um barco ajudam os bombeiros a combater incêndios no Chile

Enquanto os pais lutavam contra o fogo que ameaçava a casa da família no sul do Chile, Lucas Cespedes, de 13 anos, não quis ficar parado. Transportou dezenas de bombeiros pelo rio num pequeno barco a remo amarelo para ajudá-los apagar as chamas e a chegar a áreas inacessíveis.

O Chile está a lutar contra uma das piores vagas de incêndios florestais dos últimos anos. Os fogos já mataram 26 pessoas e queimaram mais de 340 mil hectares, afectando mais de 5400 pessoas e destruindo mais de mil casas.

“Transportava pessoas pelo rio porque estava desesperado. Os meus pais estavam a combater o incêndio e eu estava com muito medo de que o fogo chegasse à minha casa”, disse Cespedes, que mora com a família numa zona que só é acessível pela rio. "Não havia mais ninguém que pudesse transportar pessoas, a única esperança era eu."

Cespedes ajudou os bombeiros a atravessar cerca de 30 metros do rio Futa, que fica perto da cidade de Valdivia, mil quilómetros a sul da capital Santiago, e continuou a fazê-lo mesmo quando os incêndios se tornaram cada vez mais letais. “Agora continuo a ajudar, continuo a transportar as pessoas, a trazer bombeiros”, acrescentou o jovem.

Os incêndios estão a fustigar as regiões agrícolas e florestais do Centro-Sul do Chile e acontecem numa altura de seca prolongada que se estende há mais de uma década e que afectou a agricultura, as paisagens urbanas e a capacidade de mineração do maior produtor mundial de cobre.